Feijóo espera que el 2026 "devuelva la confianza en el esfuerzo, la honestidad y en que las cosas se pueden hacer mejor"

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha deseado que 2026 "devuelva la confianza en el esfuerzo, la honestidad y en que las cosas se pueden hacer mejor". "Que 2026 nos regale calma y claridad. Ojalá el nuevo año nos devuelva la confianza en el esfuerzo, en la honestidad y en que las cosas se pueden hacer mejor. Feliz año nuevo", ha señalado este miércoles el líder popular en una publicación en la red social X. En su balance de 2025, Feijóo enumeró un total de "diez fracasos" del Gobierno durante el año. "Durante estos meses hemos asistido a un desbordamiento político y moral que deteriora la confianza, que erosiona la convivencia y que degrada la política", sentenció. El presidente del PP puso el foco en los "fracasos" de Pedro Sánchez con la vivienda, la política migratoria, la "precariedad" de los jóvenes, la "desprotección" de las mujeres, la "desconfianza internacional", la "incapacidad" en la gestión de los fondos europeos, el aumento de la pobreza, el "apagón impropio de un país desarrollado", la corrupción, la pérdida de poder adquisitivo de las familias o la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado.