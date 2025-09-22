Feijóo exige al Gobierno asumir responsabilidades por fallo en pulseras antimaltrato: "Es el culmen de la incompetencia"

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) - El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que los fallos en las pulseras antimaltrato son el "culmen de la incompetencia" porque se puso "en riesgo" la vida de mujeres maltratadas. Por eso, ha urgido al Gobierno de Pedro Sánchez a asumir responsabilidades. El PP ya ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha anunciado que llevará al Congreso la próxima semana una moción para forzar su reprobación. Además, el Grupo Popular ha organizado una sesión monográfica en el Senado este martes sobre la violencia contra las mujeres, en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, a la que llevará también el "escándalo" de los fallos en las pulseras antimaltrato, según ha avanzado la formación.

Feijóo ha subrayado que "poner en riesgo la vida de las mujeres maltratadas no es una negligencia cualquiera" sino que "es el culmen de la incompetencia". "Y por eso se han de asumir responsabilidades. Recordemos que hay un Ministerio solo para esto", ha indicado Feijóo en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Gamarra: "Es lunes y la ministra aún no ha dimitido"

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha indicado que "pese a los avisos, los fallos seguían este año sin que el Gobierno moviera ni un dedo".

"¿A qué esperaban para proteger a las mujeres maltratadas? No son casos puntales, ministra, es la ineptitud de un Gobierno al que solo preocupa su supervivencia. Es lunes y aún no ha dimitido", ha aseverado en la misma red social.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha indicado que el Gobierno "lo sabía" y estaban "advertidos" pero "les dio igual" y "no hicieron nada". A su entender, "han desprotegido a las mujeres víctimas de violencia de género y han beneficiado a sus maltratadores".

"Y cuatro días después de estallar el escándalo no solo no ha dimitido nadie sino que Sánchez sigue mudo. Este Gobierno está inhabilitado para volver a dar lecciones de feminismo", ha afirmado Tellado en 'X'.

Tanto Gamarra como Tellado se han hecho eco de la información de 'El Español' acerca de que el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial advirtió a Igualdad a principios de año de que los fallos en las pulseras antimaltratadores persistían.

Bendodo: "Lo supieron y lo taparon"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha recalcado que "el escándalo de las pulseras antimaltrato va en aumento".

"Quedan muchas explicaciones del Gobierno pero hay una certeza: lo supieron y lo taparon", ha apostillado.

De la misma manera, el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha indicado en una entrevista en esRadio que "el Gobierno, en vez de proteger a las mujeres, ni siquiera las advirtió".

Además, ha criticado al Gobierno que invierta hasta 12 millones de euros en campañas publicitarias como 'Por huevos', "que no sirven para nada", en vez de velar por la seguridad de las mujeres maltratadas.

"Lo que ha ocurrido con los errores de las pulseras es insoportable", ha resaltado.