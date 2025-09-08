Feijóo insta a Sánchez a llevar su pacto climático al Congreso y dice que es "especialista" en romperlos, no en hacerlos

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a llevar su pacto de Estado contra la emergencia climática al Congreso de los Diputados, igual que los populares van a llevar sus 50 medidas contra incendios al Senado.

“Sánchez es especialista en romper los pactos de Estado, no en hacerlos. Ha roto la política de Estado de exteriores, la política de Estado de defensa. Alguien que rompe los consensos básicos no tiene mucha legitimidad para hablar de consensos futuros”, ha señalado este lunes Feijóo en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Aunque ha asegurado que el cambio climático “existe”, el presidente del PP ha calificado de “cortina de humo” decir que los incendios que han afectado este verano a gran parte del país se deben al cambio climático.

En este sentido, ha hecho referencia a los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado presentada la semana pasada, que refleja que más del 24% de los incendios forestales en el año 2024 fueron intencionados y más de la mitad por negligencia.

“Sumados, un 75% tienen que ver con obra humana, ya sea de forma intencionada o de forma negligente. Si el 75% de los incendios en el año 2024, datos de la Fiscalía General del Estado, tienen que ver con obra humana, comprenderá usted que alguna responsabilidad tendrán las personas que de forma negligente o de forma intencionada queman nuestros montes”, ha defendido Feijóo.

Por lo tanto, el líder popular ha insistido en que “claro que tiene que ver la intencionalidad” con la provocación de los incendios, por lo que ha apostado por “perseguir a las personas que queman de forma intencionada”.