Feijóo lamenta la muerte de Fernández Vara, con quien coincidió como presidentes autonómicos
Feijóo lamenta la muerte de Fernández Vara, con quien coincidió como presidentes autonómicos
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha despedido del exmandatario extremeño Guillermo Fernández Vara, líder socialista con quien coincidió gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. "Lamento mucho el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. Mi sincero respeto, y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz", ha escrito en X. Fernández Vara ha fallecido este domingo a los 66 años de edad, tras una larga enfermedad, según han confirmado fuentes del PSOE de la región. Nacido en la localidad pacense de Olivenza el 6 de octubre de 1958, el exmandatario socialista, que también ostentaba el cargo de vicepresidente segundo del Senado, ha estado al frente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023.
Otras noticias de Politica
- 1
La historia de William Taynton, el joven oficinista que se convirtió en la primera persona del mundo en aparecer en TV
- 2
Así se puede activar el “modo Capibara” en WhatsApp en octubre 2025
- 3
Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
- 4
Tiene 840 proyectos: el fenomenal negocio que armó un emprendedor y llamó la atención de varios famosos