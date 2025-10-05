LA NACION

Feijóo lamenta la muerte de Fernández Vara, con quien coincidió como presidentes autonómicos

Feijóo lamenta la muerte de Fernández Vara, con quien coincidió como presidentes autonómicos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Feijóo lamenta la muerte de Fernández Vara, con quien coincidió como presidentes autonómicos
Feijóo lamenta la muerte de Fernández Vara, con quien coincidió como presidentes autonómicosBernat Armangue - AP

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha despedido del exmandatario extremeño Guillermo Fernández Vara, líder socialista con quien coincidió gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. "Lamento mucho el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. Mi sincero respeto, y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz", ha escrito en X. Fernández Vara ha fallecido este domingo a los 66 años de edad, tras una larga enfermedad, según han confirmado fuentes del PSOE de la región. Nacido en la localidad pacense de Olivenza el 6 de octubre de 1958, el exmandatario socialista, que también ostentaba el cargo de vicepresidente segundo del Senado, ha estado al frente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023.

LA NACION
Más leídas
  1. Quién fue el joven oficinista que se convirtió en la primera persona del mundo en aparecer en TV
    1

    La historia de William Taynton, el joven oficinista que se convirtió en la primera persona del mundo en aparecer en TV

  2. Cómo activar el “modo Capibara” en WhatsApp
    2

    Así se puede activar el “modo Capibara” en WhatsApp en octubre 2025

  3. Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
    3

    Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico

  4. El fenomenal negocio que armó un emprendedor y llamó la atención de varios famosos
    4

    Tiene 840 proyectos: el fenomenal negocio que armó un emprendedor y llamó la atención de varios famosos

Cargando banners ...