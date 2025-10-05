Feijóo lamenta la muerte de Fernández Vara, con quien coincidió como presidentes autonómicos

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha despedido del exmandatario extremeño Guillermo Fernández Vara, líder socialista con quien coincidió gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. "Lamento mucho el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. Mi sincero respeto, y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz", ha escrito en X. Fernández Vara ha fallecido este domingo a los 66 años de edad, tras una larga enfermedad, según han confirmado fuentes del PSOE de la región. Nacido en la localidad pacense de Olivenza el 6 de octubre de 1958, el exmandatario socialista, que también ostentaba el cargo de vicepresidente segundo del Senado, ha estado al frente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023.