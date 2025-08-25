LA NACION

Feijóo lanza 50 medidas contra incendios: registro de pirómanos, más ayudas a los afectados y acceso ágil a medios

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes un plan integral con 50 medidas frente a los incendios forestales que, según ha explicado, será remitido de inmediato a las Cortes Generales. Entre ellas, un registro nacional de pirómanos y que estén geolocalizados, profesionalizar Protección Civil, más ayudas y sin impuestos, y más apoyo a la ganadería y el mundo rural.

“Hemos trabajado en una respuesta integral con 50 medidas para las zonas afectadas que comprenden la ayuda inmediata a las personas, la reparación de pueblos, la recuperación del patrimonio forestal y de empleos, y la preparación ante futuros eventos”, ha señalado este mediodía en una rueda de prensa en la sede del partido.

Feijóo ha subrayado que las propuestas responden a tres objetivos: atención ágil a los afectados, recuperación de entornos y empleos destruidos, y garantías para que “una tragedia de estas dimensiones no vuelva a ocurrir”.

El líder del PP ha defendido también la necesidad de “objetivar” la gestión de emergencias para evitar la confrontación política y ha propuesto establecer criterios “objetivos, transparentes y vinculantes” bajo el liderazgo de profesionales con experiencia. El fin, ha dicho, es garantizar la rapidez y coordinación de los medios autonómicos, la Unidad Militar de Emergencias (UME), las capacidades logísticas del Ejército y la activación de recursos europeos cuando sea necesario.

PULSERAS TELEMÁTICAS PARA PIRÓMANOS

Entre algunas de las medidas detalladas, ha destacado la creación de un Registro Nacional de Pirómanos que incluirá a personas condenadas en sentencia firme por provocar incendios, quienes deberán portar pulseras telemáticas de localización. Según cifras del Ministerio del Interior, en los últimos dos meses y medio se han detenido a 41 personas y otras 127 están siendo investigadas por iniciar fuegos.

El PP contempla declarar expresamente Zona de Actuación Especial para la Restauración Forestal y Medioambiental las zonas afectadas y articular de forma urgente fondos de emergencia para actuar sobre las pistas forestales y terrenos quemados y la convocatoria inmediata del Consejo Nacional de Protección Civil y elaboración y aprobación del Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil.

Igualmente, pide garantizar la rapidez y coordinación entre administraciones para la movilización de todos los recursos de las administraciones, “bajo el liderazgo de profesionales con acreditada experiencia” y la presencia de las comunidades afectadas en el CECOD en todos los casos.

Otras medidas importantes pasan por la convocatoria urgente de las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Transición Ecológica y Reto demográfico y del Consejo Agrario; reforzar la estructura de la UME, con la creación de nuevos batallones; solicitud inmediata de los medios europeos de la reserva rescEU y del Fondo de Solidaridad Europeo; ayudas del 100% a municipios y regiones para cubrir gastos urgentes de realojo, limpieza y seguridad.

AYUDAS ECONÓMICAS Y FISCALES

Otras propuestas más concretas pasan por facilitar un alojamiento digno a los damnificados. "Nadie puede quedarse sin su vivienda que ha sido afectada o destruida por un incendio forestal, ya sea vivienda habitual o vivienda de segunda residencia", ha subrayado Feijóo. Asimismo, su plan contempla un refuerzo de seguridad en las zonas temporalmente evacuadas para evitar robos, creación de oficinas móviles de atención a los perjudicados, ayudas a la alimentación y otros recursos al ganado y a la reposición de reses y el refuerzo de la cobertura de las redes de telefonía.

Una vez extinguidos los incendios plantean reuniones ágiles con el sector de las aseguradoras y líneas de financiación y avales, sin coste financiero, que garanticen la continuidad de la actividad económica de las explotaciones.

Desde el punto de vista local y autonómico, el PP propone la exención temporal de tasas e impuestos para las localidades y empresas afectadas, programas excepcionales de empleo para limpieza de montes, reparación y reconstrucción de viviendas; incentivos rápidos a la reapertura de negocios a autónomos y pymes; excepción de regulación autonómica para garantizar el pago de la PAC el próximo; activación del Mecanismo RED para las industrias o empresas especialmente afectadas, como vía de apoyo y flexibilidad. Además, plantean ayudas del 100% a las corporaciones locales para sufragar los gastos derivados de la reconstrucción, presentar una Adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia de los Fondos NextGen con un nuevo componente 'Incendios' y la activación del mecanismo RESTORE para flexibilizar el uso de fondos estructurales (FEDER, FSE+, FEADER) y dirigirlos a las personas y empresas afectadas.

El Partido Popular también desgrana en su documento de 50 medidas líneas específicas de ayudas económicas y fiscales para autónomos y empresarios afectados; lo que Feijóo ha denominado "no hacer caja con la tragedia", es decir, garantizar que los damnificados no paguen impuestos ni intereses por las ayudas, subvenciones o préstamos públicos.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAMBIOS EN LA LEY DE MONTES

En otro orden de cosas, proponen reforzar los programas de formación profesional que preparen a los jóvenes para la gestión forestal, dignificar la labor de los profesionales que trabajan en el monte y apoyar la cooperación ciudadana en la prevención, incrementar urgentemente las plantillas del Seprona y crear un Fondo Forestal Nacional "como herramienta dinamizadora de la política forestal del Estado".

También incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que contribuyan al mantenimiento de los bosques y reformar la Ley de Montes para flexibilizar los aprovechamientos forestales, la reducción de combustibles leñosos y los cambios de uso forestal "cuyo fin sea la prevención y facilitar la extinción de incendios forestales".

El PP quiere además aprobar una nueva Ley de Coordinación de Servicios de Gestión de Incendios y Salvamento, para "aprovechar de manera inmediata y eficaz las capacidades de los 20.000 bomberos que hay en los más de 120 servicios en España" y financiación estatal para programas de I+D+i sobre prevención, detección y lucha frente a fenómenos climáticos extremos, gestión hídrica, reforestación, rehabilitación de suelos y aplicación de IA, interoperables con los de las comunidades autónomas.

"Son medidas no sólo para implementar ahora sino para implementar a medio plazo y para todas las administraciones públicas implicadas con el objetivo de ser útiles a las personas afectadas, a sus negocios, a sus empresas y a la reposición de las masas forestales perdidas", ha resumido el líder nacional del PP.

