Feijóo llama a Abascal tras la renuncia de Mazón y coinciden en que hay que dar "estabilidad" a la C.Valenciana

MADRID, 4 Nov. 2025 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este martes al presidente de Vox para hablar sobre el relevo del presidente de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón y ambos han coincidido en "la necesidad de dar estabilidad" a la Comunidad Valenciana, según han confirmado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP.

La conversación se produce un día después de que Carlos Mazón anunciara su salida —aunque seguirá en funciones "hasta la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un nuevo presidente"— y de que el PP haya manifestado su voluntad de buscar un sustituto, un paso que requiere el apoyo de Vox. Este mismo lunes, Feijóo ya reclamó expresamente a Vox estar "a la altura" y "facilitar cuanto antes" la elección del nuevo presidente de la Generalitat, ya que, según dijo, la tarea política "más urgente" sigue siendo la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la dana.

SEGUIMIENTO DE LOS CONTACTOS ENTRE PPCV Y VOX

En este contexto, este martes Feijóo ha conversado este martes por la mañana con Santiago Abascal acerca del "contexto político de la Comunidad Valenciana" y ambos han coincidido "en la necesidad de dar estabilidad a un territorio que sigue inmerso en un complejo y doloroso proceso de reconstrucción tras las riadas del pasado año", han señalado fuentes 'populares'.

El PPCV y Vox "iniciarán los contactos para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura, consecuente con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos vigentes", mientras que la dirección nacional del PP "hará seguimiento de esas conversaciones, según fuentes de la formación.

Desde 'Génova' han asegurado que la llamada de hoy entre Feijóo y Abascal ha sido "cordial y en buen tono" pero "no se han puesto nombres sobre la mesa de cara a una nueva investidura", han añadido las mismas fuentes.

UNO DE LOS MEJOR SITUADOS COMO SUCESOR DE MAZÓN

Este martes el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que confía en llegar a un acuerdo con Vox sobre la persona que relevará a Mazón, ya que, según ha dicho, a la Comunidad Valenciana "le conviene estabilidad" en vez de ir ahora a las urnas.

"Hay un gobierno que está gobernando, hay un gobierno estable, hay un gobierno que tiene presupuestos, y yo creo que lo que le conviene es la estabilidad y seguir gestionando esta crisis provocada por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez", ha declarado en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, es uno de los mejor situados para convertirse en nuevo presidente de la Generalitat porque tiene acta de diputado en las Cortes valencianas y una relación fluida con los de Abascal. Además, 'Génova' no contempla mover por ahora a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha sonado siempre en las quinielas como favorita de Feijóo para sustituir a Mazón.

Es muy complicado afrontar el relevo de dos personas, advierten fuentes de la cúpula del PP.