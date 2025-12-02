Feijóo llama "guarro" a Paco Salazar tras las denuncias de acoso sexual y acusa al PSOE de "hipócrita" con las mujeres

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este martes de "guarro" al exdirigente socialista Paco Salazar tras las denuncias de acoso sexual y actitudes machistas que se recogen en informaciones periodísticas. Dicho esto, ha acusado al PSOE y al Gobierno de ser "hipócrita" con las "mujeres" porque "las defienden en público" pero "las utilizan en privado".

"Si es verdad lo que publican los medios hoy, es evidente que el señor Salazar es un guarro, y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno", ha declarado Feijóo a los medios de comunicación durante el desayuno informativo con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, organizado por LA NACION.

Feijóo se ha hecho eco de los testimonios publicados por eldiario.es con los escritos que presentaron mujeres que trabajaron a las órdenes de Salazar, en las que se describe el comportamiento del exasesor de Sánchez y que desaparecieron del canal antiacoso habilitado por el PSOE.

DEFIENDE A LAS MUJERES EN PÚBLICO Y LAS UTILIZA EN PRIVADO

El líder del PP considera que lo que se está publicando sobre el "asesor" de Sánchez "acredita" que el Partido Socialista y el Gobierno es "hipócrita con las mujeres" porque "las defiende en público y las utiliza en privado".

Feijóo, que también ha denunciado la "hipocresía" y falta de "credibilidad" de Sánchez con su exministro José Luis Ábalos, ha afirmado que el presidente del Gobierno "siempre necesita un delincuente de confianza próximo para poder ejercer el Gobierno". "En definitiva, el señor Sánchez ya no tiene ninguna credibilidad", ha enfatizado.

Este lunes, Feijóo ya recriminó al PSOE que "silencie supuestos acosos sexuales en sus filas", en alusión a esa investigación interna contra Salazar, cuando el pasado 25 de noviembre lanzó la campaña 'Calladita no estás más guapa'.

"Escriben en las pancartas 'Calladita no estás más guapa' y luego silencian supuestos acosos sexuales en sus filas, o cierran sin investigar los fallos de las pulseras anti-maltrato defectuosas", señaló Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de X, que ha recogido Europa Press.

EL PSOE DICE QUE LA INVESTIGACIÓN INTERNA NO HA FINALIZADO

Sin embargo, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, indicó que todavía no ha finalizado la investigación interna contra Paco Salazar por presunto acoso sexual y aseguró que seguirán hasta el final aunque ya no sea militante del PSOE, después de que las denunciantes se quejasen de que la información relativa al caso desapareció de la plataforma digital que registra el seguimiento del caso.

"Este proceso no ha concluido, la pérdida de condición de afiliado no supone el fin del procedimiento", señaló Mínguez en una rueda de prensa desde la sede socialista en la calle Ferraz al ser interrogada por la falta de avances en la investigación de dos denuncias anónimas presentadas hace cinco meses.