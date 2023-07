Feijóo llamará a los 'barones' de PSOE si gana para que "convenzan" a Sánchez de que deje gobernar al PP

En la presentación del programa del PP, lamenta que Sánchez tenga como modelo a Zapatero: "Yo preferiría que tuviese a Felipe González"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que si gana las elecciones del 23 de julio pedirá al líder del PSOE que le deje gobernar y que si se niega, llamará a "todos y cada uno de sus 'barones' para que le convenzan" porque, según ha dicho, aún quedan "algunos sensatos".

Así se ha pronunciado en la presentación del programa electoral del PP, 'Un proyecto al servicio de un gran país', que recoge un total de 365 medidas. Al acto, que ha tenido lugar en el Palacio de Linares, han asistido el exministro Marcelino Oreja, el embajador Javier Rupérez, la exministra Fátima Báñez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, así como la cúpula del PP y numerosos parlamentarios del PP.

Feijóo ha asegurado que quiere ser "el presidente de todos los españoles" y ha añadido que si gana las generales llamará al líder del PSOE, "sea quien sea" para que le deje gobernar. "Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus barones para que le convenzan. Les puedo asegurar que tiene algunos sensatos, aunque ya quedan pocos", ha enfatizado.

De hecho, ha reprochado a Pedro Sánchez que tenga como modelo al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "Yo preferiríaque tuviese a González", ha indicado, un día después de que Felipe González haya defendido públicamente que gobierne la lista más votada cuando no haya otra opción.

Feijóo ha asegurado que buscará volver a encontrarse "con el PSOE que fue, que el sanchismo ha anulado" y ha expresado su deseo de que después de Pedro Sánchez "vuelva con el sentido de Estado y la capacidad de llegar a acuerdos que España necesita".

"un gobierno justo y no revanchista"

En su intervención, ha prometido un Gobierno "justo" y "no revanchista". "Seremos un Gobierno sereno, no vengativo", ha proclamado, para añadir que él no pretende "anular completamente a nadie" y que las "vendettas, el sectarismo y los egos" pretende que se vayan también con el actual presidente del Gobierno.

El presidente del PP ha afirmado que se presenta a las generales para garantizar "fiabilidad frente a los engaños", "moderación frente al radicalismo y al independentismo", "unidad frente al señalamiento", "diálogo frente a las imposiciones", "humildad frente a la arrogancia", "mayoría frente a las minorías y sobre todo regreso al respeto con letras mayúsculas".

Feijóo ha recalcado que en una democracia "la mayoría no se puede dejar secuestrar por la minoría" y ha expresado su rechazo a la política de "bloques" que ha "dividido" a la sociedad con Pedro Sánchez. Según ha subrayado, él quiere reunir a los españoles en "grandes pactos de Estado".

"No represento al PP que quieren otros, ni personifico al dóberman que algunos pretenden hacer ver. Me presento para ser la alternativa serena que están esperando y que reclaman la mayoría de los españoles", ha proclamado.

Apuesta por grandes pactos de estado

En este sentido, Feijóo ha indicado que quiere afrontar los retos de España "con menos división y más diálogo" y "cambiar España con menos soflamas y más medidas". De hecho, ha señalado que aún teniendo mayoría suficiente para gobernar en solitario, "tenderá la mano a todos" para construir una España mejor.

"Quiero que los grandes retos de Estado lleven a grandes reformas de Estado y se conviertan en grandes pactos de Estado", ha declarado Feijóo, que ha subrayado que La gobernabilidad de España "no puede descansar en el independentismo" y que "el voto de Bildu no servirá para nada" en España con el PP.

Además, el presidente del PP ha asegurado que aspira a tener "un Gobierno capaz, unido y al servicio de España; de nada y de nadie más, decidido a trabajar como adultos, con la máxima preparación y cero sectarismo".

"Que nadie cuente conmigo para otorgarle máximas responsabilidades a quien no ha demostrado nunca nada, que nadie cuente conmigo paramantener en sus puestos a quienes cometan aberraciones como la Leydel 'sólo sí es sí', y por supuesto que nadie cuente conmigo paranombrar a personas contrarias a la OTAN, al apoyo a Ucrania o a ladefensa de la soberanía nacional", ha aseverado.

En su discurso, se ha preguntado además "de qué escudo social" habla el Gobierno cuando "la población se ha empobrecido", "las okupaciones de inmuebles no paran de incrementarse" y "la inseguridad y la delincuencia crecen de forma notable".

Las clases medias, las "olvidadas" de sánchez

Ademas, Feijóo ha reclamado que España se "sacuda el conformismo de un Gobierno que dice que la economía va como una moto", para que España "sea un ejemplo de crecimiento, creación de empleo de calidad y buena gestión".

El líder del PP ha echado en cara al Ejecutivo que su "error" haya sido "dejar a su suerte a la gran olvidada de esta legislatura, que son las clases medias". "Tanto se ha preocupado de ir en contra las grandes empresas, que se ha olvidado de las pymes y de los autónomos", ha apostillado.

Dicho esto, ha indicado que el equipo del PP tiene "ambición reformista", señalando como prioridades la reforma fiscal, la reforma de los Fondos Europeos o las reformas encaminadas a "mejorar la productividad y la competitividad".

Tras asegurar que España "no merece un nuevo periodo dominado por la mentira, la maldad y la manipulación", ha subrayado que "hay una mayoría de españoles defraudados con el sanchismo que pide un cambio de verdad". "Para eso estamos aquí, para ser la alternativa que necesitan, piden y merecen", ha concluido.

