Feijóo no acudirá el viernes al acto de apertura del Año Judicial en el que participa un fiscal general procesado

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no acudirá este viernes al acto de apertura del Año Judicial, en el que "participa un fiscal general del Estado" que está "procesado y a la espera de ser juzgado por el propio Tribunal Supremo", según ha indicado la formación en un comunicado, en el que lamenta que el Gobierno "someta al jefe del Estado a la tensión institucional de compartir acto" con Álvaro García Ortiz.

El PP ha avanzado que Feijóo participará el viernes en la inauguración del curso político del PP de la Comunidad de Madrid junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que está convocado para "el mismo día y a la misma hora" que la apertura del Año Judicial.

El PP ha asegurado que "profesa el mayor de los respetos hacia el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo" y ha resaltado que es "el mismo que tiene hacia la Corona en general y hacia Su Majestad el Rey en particular".

Además, ha destacado que el Año Judicial arranca en la misma semana en la que el presidente del Gobierno ha dicho que en España "los jueces persiguen a los ciudadanos por sus ideas políticas y no por la comisión de delitos", en alusión a la entrevista en TVE del jefe del Ejecutivo el pasado lunes asegurando que "hay jueces haciendo política".

GOBIERNO NO RESPETA A LA JUSTICIA

Según el PP, Pedro Sánchez "duda de las imputaciones y procesamientos del fiscal pero también de su hermano y de su mujer, poniendo en entredicho al Tribunal Supremo, al TSJ de Extremadura, a la Audiencia Provincial de Madrid y al menos a dos juzgados de instrucción de Madrid y Badajoz".

"Este Gobierno no respeta a la Justicia porque amnistía a imputados como Puigdemont, indulta a condenados como Junqueras, celebra que se anulen las condenas a Chaves y a Griñán y protege a personas como Álvaro García Ortiz, Begoña Gómez o David Sánchez Pérez-Castejón", ha aseverado.

Por tanto, Feijóo acompañará el viernes a Isabel Díaz Ayuso y no asistirá a una apertura del Año Judicial en la que, según ha subrayado, "participa un fiscal general del Estado que incurrió en desviación de poder según el propio CGPJ, y que está procesado y a la espera de ser juzgado por el propio Tribual Supremo".

En el mismo comunicado, el PP ha dicho lamentar que el Gobierno "someta al jefe del Estado a la tensión institucional de compartir acto con un fiscal general en esta situación procesal", algo que, a su juicio, "sería fácilmente evitable si Pedro Sánchez forzara su renuncia de manera inmediata".

Feijóo asistió en los tres años anteriores como líder del PP

Feijóo había asistido a la apertura del Año Judicial cada año desde que accedió a la Presidencia nacional del Partido Popular pero "este año no será posible por un compromiso previamente adquirido", según ha añadido la formación.

En concreto, Feijóo y Ayuso clausuran este viernes en Arganda del Rey las tradicionales jornadas con las que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional da inicio al curso político.

Este encuentro se celebra por quinto año consecutivo en esta localidad.