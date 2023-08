El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este miércoles convencido de que el Rey Felipe VI le designará como candidato a la investidura al haber ganado las elecciones y tener más apoyos comprometidos, pues así "ha hecho siempre", al tiempo que ha acusado a Pedro Sánchez de estar empeñado en "bloquear" su candidatura porque está "bajo presión".

"No tengo ninguna duda de que el Rey actuará como ha hecho siempre, de acuerdo a la ley, ejerciendo sus competencias constitucionales y al servicio de España y los españoles", ha señalado el presidente 'popular' en la reunión de los Grupos Parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado.

En respuesta a Sánchez, que horas antes había exigido a Feijóo que deje de "presionar" al jefe del Estado ofreciendo una investidura que no tiene apoyos y que sólo está basada en "cábalas mágicas", el líder del PP ha asegurado que "le da la sensación" de que "la presión y los problemas los tiene él".

Durante su intervención, el presidente 'popular' ha insistido en que el PP ganó las elecciones generales del 23 de julio y es el partido mayoritario en las Cortes (Congreso y Senado), por lo que es "lógico, razonable y proporcional" comenzar la legislatura como "ganador" de los comicios. "Hemos ganado 87 parlamentarios y el PSOE tiene 21 menos, están claros los resultados de las elecciones", ha subrayado.

"otros no han sabido perder"

De esta manera, ha lamentado que los "rivales" del PP, sin concretar pero en alusión al PSOE, "no quieran reconocer" la victoria 'popular' y ha rechazado que busquen "intentar una victoria cuando no se ha ganado", algo que cree que no es "honesto". "Nosotros hemos sabido ganar y otros no han sabido perder", ha completado.

Por ello, ha alertado de la posibilidad de "un bloqueo real" y del "riesgo" de un gobierno "más débil y más dividido que en la última legislatura". Así, se ha centrado en criticar a los socios y potenciales aliados del PSOE, asegurando que algunos quieren "debilitar el país y romperlo", algo "incompatible" con gobernar.

Además, Feijóo ha culpado al PSOE y a Sánchez personalmente de que la gobernabilidad del Congreso y de España se encuentre "en manos" de la "minoría soberanista e independentista". "La situación mañana podría ser otra si no fuera por el empeño de Sánchez de bloquear al PP", ha resaltado, pidiendo a los socialistas "asumir su responsabilidad".

En contraposición, ha ofrecido una "política útil, serena y seria" y un gobierno "que gobierne, resista" y sea capaz de "alcanzar acuerdos amplios" en el marco de una legislatura que, según ha reconocido, se desarrollará en "condiciones inciertas".

Eso sí, ha admitido que, a pesar de la victoria, el PP no puede gobernar en solitario al carecer de la mayoría requerida, por lo que ha abogado por negociar con los "intereses generales por encima de los de los partidos", para que la Constitución siga siendo la norma básica de cohesión territorial y el Estado de las autonomías quede blindado".