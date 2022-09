Feijóo ofrece a Sánchez apoyo para terminar legislatura si cesa a los ministros de UP y rompe con aliados

Le reprocha que haya nombrado un comité de campaña en vez de un gabinete de crisis e ironiza sobre el "casting" del acto en Moncloa

MADRID, 6 Sep. 2022 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el apoyo de su formación para completar el mandato de esta legislatura si es capaz de romper con Unidas Podemos, cesando a los ministros de esta formación, y sus socios parlamentarios, como ERC o Bildu.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el Pleno del Senado tras la comparecencia del Jefe del Ejecutivo para analizar la situación energética, donde le ha recriminado el actuar hasta ahora con improvisación y atendiendo solo a las dudas "demoscópicas" ante los próximos comicios.

"Nadie en España cree que es más constructivo Bildu que el PP. Nadie en España cree que es más fácil una mesa de diálogo con ERC que con el PP. Nadie en España cree que vaya a proponerle más ocurrencias el PP que Podemos", ha lanzado el líder del PP a Sánchez.

De esta forma, Feijóo ha alertado que España no merece un gobierno "volátil", "sobredimensionado" y "sometido", por lo que le ha exhortado a "romper con sus aliados", cesar a los ministros que "no ha nombrado" (en referencia a las carteras de Unidas Podemos) y a aquellos titulares que "no están a la altura del momento crítico de España".

"Busque apoyo en el partido que encarna la alternativa", ha demandado Feijóo al presidente para recalcar que su oferta no trae confusión, dado que "nunca" el PP será su "aliado permanente", pero siempre lo será de España.

Es más, el líder de la oposición ha proclamado que España es el objetivo y ha confrontado con Sánchez al decir que la "principal diferencia" entre ambos es que el presidente "nunca estará dispuesto a desgastarse en el tiempo que le queda en el Gobierno", mientras que él sí está dispuesto a hacerlo "en el lugar en el que le pongan los ciudadanos".

Sánchez "insulta" hasta a los medios de comunicación

Durante su intervención, Feijóo ha cargado duramente contra la gestión de Sánchez y su Gobierno, que se dedican a insultare cuando defiende su programa tildándole de "ignorante", "catastrofista" o de "trumpista", pero luego adopta medidas que el PP propone como bajar el IVA a la luz o el anuncio de aprobar una excepción para las instalaciones de cogeneración de industrias de gran consumo, para que de manera temporal queden cubiertas por el mecanismo ibérico.

"Hoy le toca los insultos a los medios de comunicación", ha proclamado después de la primera intervención del presidente, para contrastar la "agresividad" que le profesa con la "docilidad" que muestra, a su juicio, ante sus aliados. "Hoy sabemos que con Podemos se puede dormir tranquilamente, pero me pregunto: ¿con Bildu también?", ha ahondado Feijóo.

También se ha cuestionado si "no hay nadie con autoridad para mandar parar los líos" del Ejecutivo de coalición, caracterizado por los volantazos de gestión por la improvisación, falta de recursos o las "encuestas".

"comité de campaña" en lugar de "gabinete de crisis"

Es más, le ha criticado que en lugar de crear un gabinete de crisis por la crisis energética, ha optado por poner a funcionar el "comité de campaña de Ferraz" en el Ejecutivo, lo cual es "revelador" de la situación del presidente aunque España no puede estar a expensas de sus "dudas demoscópicas".

Además, el líder del PP ha lanzado a Sánchez que hace "cosas raras" y ahora dice que quiere "abrir la Moncloa". En este punto, ha retado a Sánchez a que se atreva a "hablar con los ciudadanos sin un casting previo", como a su juicio hizo ayer en un acto con motivo de la apertura del curso político con medio centenar de ciudadanos y que el PP previamente tildó de "teatrillo" al haber entre los asistentes simpatizantes del PSOE.

"el no es no" es el "único principio inmutable" de sánchez

Por otro lado, ha demandado a Sánchez que deje de gobernar con "prejuicios" ideológicos en materia energética y atienda la oferta que le brinda para crear un nuevo modelo energético, en lugar de asumir los retos actuales de forma "atropellada".

Sin embargo, se ha mostrado escéptico de que acepte su propuesta de acuerdo, dado que ha rechazado todas las propuestas de pactos anteriores, y ha espetado ante Sánchez que el "no es no" es el "único principio inmutable" en su trayectoria política al frente del PSOE.