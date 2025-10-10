LA NACION

Feijóo pide hablar sobre salud mental desde la empatía, con motivo del Día Mundial: "No estás solo"

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado un mensaje que busca concienciar sobre la importancia de hablar sobre salud mental desde la empatía, el apoyo y el compromiso, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este viernes.

"Hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, quiero mandar un mensaje claro: no estás solo. Hablar salva, escuchar acompaña y actuar transforma. Sigamos rompiendo el silencio, con empatía, apoyo y compromiso. Cada vida importa", ha señalado Feijóo en su cuenta de la red social X.

La publicación ha ido acompañada de un vídeo en el que Feijóo subraya que cada día "millones de personas hacen un esfuerzo silencioso en seguir adelante aunque nadie lo vea", y que cuidar la mente es "tan importante" como cuidar el cuerpo.

"Un país fuerte no es el que calla sus miedos (...) Hablemos, escuchemos, cuidemos. Cuidarnos es cosa de vida", ha agregado el líder 'popular'.

En el vídeo también aparece la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, quien ha destacado que hablar de salud mental es "reconocer" el esfuerzo de las personas y decir que no están solos.

"Y ahí las instituciones deben estar escuchando, acompañando y actuando", ha agregado.

