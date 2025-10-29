Feijóo pregunta hoy a Sánchez en el Congreso si dirá "la verdad" al Senado sobre la corrupción que le rodea

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechará la sesión de control en el Congreso de este miércoles para preguntar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si piensa decir la verdad en la comisión del Senado que investiga la trama Koldo-Ábalos-Cerdán, donde comparecerá tan solo un día después. Los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente coparán el grueso de las preguntas del Pleno de control, donde la oposición dirigirá diversas preguntas sobre los mismos tanto a Sánchez como a su ‘número dos’ y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El primero en abrir fuego será el líder del PP, quien concretamente preguntará a Sánchez si "va a decir la verdad" este jueves en la comisión de investigación del Senado, donde ha sido citado a instancias de los ‘populares’. Desde que estallara el escándalo en el PSOE, el presidente del PP ha venido preguntando a Sánchez por la corrupción en buena parte de sus duelos parlamentarios, y hace dos semanas Feijóo anunció que le llamarían a declarar en la correspondiente comisión del Senado, donde el PP disfruta de mayoría absoluta. El pasado jueves, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, el presidente volvió a defender la limpieza de las cuentas del PSOE y cargó contra el PP, subrayando que la financiación irregular tiene una sede en España y está "en la calle Génova". Y este fin de semana, el presidente de los ‘populares’ ya avisó que si Sánchez dice este jueves la verdad, irá a los juzgados, y que si miente, también. Como suele ser habitual Sánchez se enfrentará en el Pleno de control a otros dos interrogantes. Por un lado, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, le pedirá pronunciarse sobre la necesidad de abordar "el fenómeno de la multirreincidencia", y, por otro, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que detalle los planes políticos de su Gobierno. A continuación, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, responderá a tres preguntas del PP y una de Vox. Así, la portavoz del PP, Ester Muñoz, le preguntará "qué España van a dejar cuando el Gobierno caiga"; el secretario general de los ‘populares’, Miguel Tellado, "cuánto tiempo van a seguir ocultando la verdad a los españoles", y su compañero andaluz Elías Bendodo, si "se siente cómoda en el Gobierno de la corrupción". De su lado, en Vox, su portavoz, Pepa Millán, reclamará a la ministra de Hacienda que aclare a los españoles si cree que hoy viven mejor, mientras que su compañero de filas Ignacio Gil Lázaro preguntará a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, si es consciente el Gobierno de "la realidad que le cerca". Originariamente esta pregunta estaba registrada para Montero. Preguntas para Marlaska, Alegría y Rodríguez

El PP también tiene en cartera una pregunta para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien el diputado Carlos García Adanero le interrogará si "siempre ha actuado con la debida ética y diligencia". Los 'populares', además, se dirigirán también a la ministra de Educación, Pilar Alegría, para que asegure si su Gobierno garantiza el respeto al castellano, y a la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, con el fin de que informe de cuánto va a tardar en rectificar su política de vivienda.