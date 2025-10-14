Feijóo presenta este martes en Barcelona su plan migratorio con el que persigue atraer a votantes de PSOE y Vox

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentará este martes en Barcelona su plan migratorio basado en "el orden, la legalidad y la humanidad" con el que pretende atraer tanto a votantes del PSOE como de Vox, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

En las últimas semanas, Feijóo ya ha ido desvelando algunas de sus medidas, como un visado por puntos condicionado a trabajos donde falta mano de obra; vincular el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la búsqueda activa de empleo; limitar el principio de residencia por arraigo para migrantes priorizando los contratos de trabajo; o centralizar las competencias de inmigración en una única autoridad frente a los cinco ministerios actuales.

En 'Génova' rechazan que haya una "derechización" de la política migratoria del PP por el crecimiento de Vox que recogen las encuestas y aseguran que se trata de ofrecer soluciones a un problema que perciben los españoles, dado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no tiene política migratoria", según fuentes del partido.

De hecho, la inmigración se ha situado entre los principales problemas de los ciudadanos según el CIS. En el barómetro de este mes de octubre, la inquietud por la vivienda y el empleo marcan récord, mientras baja la preocupación por la inmigración en comparación con el mes anterior.

CATALUÑA, DONDE ALIANÇA CATALANA CRECE POR LA INMIGRACIÓN

La cúpula del PP recalca que su política migratoria está "alineada" con la de otros países europeos. "Ni puertas abiertas, que significa descontrol en la política migratoria, que es lo que practica el PSOE (...), ni deportaciones masivas porque la inmigración es necesaria", declaró recientemente a Europa Press la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

Feijóo ha elegido Barcelona para la presentación de su plan migratorio por entender que allí también hay muchos ciudadanos que la perciben como un problema como, a su juicio, lo refleja el crecimiento de Aliança Catalana que recogen recientes encuestas.

De hecho, Alma Ezcurra ha recalcado que Cataluña es "el ejemplo perfecto del fracaso de Sánchez" y "uno de los que más ha sufrido el descontrol, el uso partidista y la ausencia del Estado". "Es la tierra más manoseada por la peor política, que es la política identitaria", ha afirmado en una rueda de prensa.

Aparte de Feijóo, en este acto intervendrán también la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, que ha sido la encargada de coordinar esta propuesta migratoria, y el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández. Además, contará con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado.

VISADO POR PUNTOS Y OTRAS PROPUESTAS DE FEIJÓO

Una de las principales propuestas de Feijóo es el visado por puntos para inmigrantes, en el que el "principio de proximidad cultural" puntuará, según ha admitido este lunes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

Además, el PP propone contrataciones temporales de inmigrantes de forma "legal y planificada" para cubrir campañas estacionales y con "retorno garantizado en plazo", especialmente en sectores como el agrícola o el de la construcción, según han adelantado a Europa Press fuentes del partido. Ezcurra ha repasado este lunes otras medidas del plan migratorio de Feijóo como "autoridad única" en materia migratoria frente al "caos que hay entre los cinco ministerios que en este momento lo ostenta"; y una reforma del Código Penal y de la ley del Poder Judicial para perseguir a las mafias en aguas internacionales y "con penas más duras", tanto para los traficantes de personas como para los colaboradores. También ha dicho que el plan recoge un programa de migración circular coordinado, para cubrir campañas agrícolas y laborales; pruebas de edad en 72 horas y de nacionalidad y expulsión de quienes falseen su identidad; la reforma del sistema de asilo; la reforma del arraigo; y la revocación de los permisos de residencia a quienes tengan vínculos criminales. "En definitiva, ni muros de odio, ni puertas abiertas al abuso. Sentido común, seguridad y justicia", ha recalcado Ezcurra.