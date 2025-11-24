Feijóo promete endurecer las penas por violación y expulsar de España al culpable si es extranjero

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha prometido endurecer las penas por delitos contra la libertad sexual: si el culpable es español, aumentará la sentencia de cárcel; si es extranjero, le expulsará de España. Así se ha expresado en un acto del partido con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este martes.

Asimismo, ha avanzado que hará una "auditoría completa" del sistema de vigilancia y control antimaltrato y que "lo mejorará" para "devolverle la credibilidad". A su vez, ha señalado que derogará "de inmediato la Ley del 'Sólo Sí es Sí' y la sustituirá "por una legislación que de verdad proteja y acompañe a las mujeres".

También se ha comprometido a aprobar una Ley Integral de Trata que "persiga de verdad a las mafias", que aborde nuevos problemas como la captación de personas cada vez más jóvenes por las redes sociales y que ofrezca apoyo a las víctimas, tanto desde el punto de vista psicológico como alternativas de vida "fuera de este mundo".

Más allá de ello, Feijóo ha recalcado que los gobiernos del PP han liderado la lucha contra la violencia contra las mujeres mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha fallado a muchas mujeres, especialmente a las víctimas". A su juicio, es "indigno" que Ana Redondo siga al frente del Ministerio de Igualdad "tras haber sido reprobada por las Cortes y por las víctimas".

"Las mujeres en España ya no pueden esperar nada de un gobierno conformado por el partido de Íñigo Errejón y por el partido de José Luis Ábalos. ¿Cómo van a decirle a las mujeres que son dueñas de su derecho? Cuando en este país la mejor forma para tener oportunidades es ser la sobrina de Ábalos, la esposa de Sánchez o la mujer de Santos Cerdán", ha lamentado.