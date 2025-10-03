Feijóo quiere tipificar en el Código Penal que un migrante irregular cometa "fraude" con edad o nacionalidad

LA TOJA, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que si Gobierna modificará la Ley de Extranjería para expulsar a los mayores de edad que se declaren menores y tipificará en el Código Penal que se cometa "fraude" en la edad y en la nacionalidad.

Feijóo ha realizado este anuncio durante su intervención en el Foro la Toja, al que también han asistido otros presidentes autonómicos como el de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el de Galicia, Alfonso Rueda, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Schinás Margaritis, y el expresidente de México Ernesto Cedillo.

Esta propuesta se produce cuando se ha conocido que algunos inmigrantes que se querían trasladar desde Canarias a la península no eran tales, sino que tenían ya la mayoría de edad cumplida.

El presidente de los 'populres' ha explicado durante su intervención la intención de "reparar" España y entre los asuntos que tiene previsto abordar está el de la política migratoria porque, en su opinión, "ha fracasado" y hay que tener un modelo para "arreglarla".

Así, ha advertido: "Si creemos que uno de los problemas de la política migratoria es el fraude en las edades de quien de manera general entra en España, debemos de perseguir ese fraude para que los menores no convivan con los adultos".

DETERMINAR "RÁPIDO" LA EDAD

Por ello, ha apostado por determinar "rápido" la edad de esa persona que entre "ilegalmente" en España, para evitar que conviva con menores durante meses y éstos se queden "desprotegidos".

Para ello, ha precisado que su plan migración fijará un máximo de tiempo para comprobar la edad y para evitar soluciones de desprotección y modificará dos leyes.

Por un lado, la de Extranjería para poder "expulsar a cualquier extranjero que se haya declarado menor de edad siendo mayor de edad" --aunque la norma ya contempla de forma genérica la expulsión de cualquier extranjero mayor de edad que se encuentre en España de manera irregular -- y por otra parte, reformará el Código Penal con el fin de incluir expresamente la "tipificación del fraude de la edad o de la nacionalidad del inmigrante".