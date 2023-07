Feijóo "desactivará" la mesa bilateral con Cataluña que Sánchez impulsó con el independentismo si llega a Moncloa

'Génova' subraya que "cualquier diálogo bilateral no puede referirse a cuestiones que afectan al conjunto de los españoles"

MADRID, 7 Jul. 2023 (Europa Press) -

El líder del PP y candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "desactivará" la mesa bilateral con la Generalitat de Cataluña que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, constituyó con el independentismo si llega al Palacio de la Moncloa, según han asegurado fuentes 'populares'.

En una entrevista publicada este viernes en 'El Periódico de España', al ser preguntado expresamente si hay que mantener la mesa de diálogo o no, Feijóo ha respondido que él no tiene "interés en ir contra ninguna mesa si está constituida y tiene como objetivo fundamental tratar asuntos que no afecten a los demás".

"Yo en una mesa no puedo tratar asuntos que afecten a los demás sin darle cuenta a los demás. Sí le pediré a la Generalitat de Cataluña, además de mantener un diálogo fluido con sus autoridades, que se incorpore a la mesa multilateral que es la Conferencia de Presidentes y el Consejo de política fiscal y financiera", ha añadido Feijóo en la citada entrevista.

Fuentes del PP han indicado después que en esa entrevista el presidente del Partido Popular ha dicho que "mantendrá el diálogo con la Generalitat de Cataluña, como hará con el resto de Comunidades para abordar las cuestiones que afectan específicamente a cada territorio". Según han añadido, "cualquier diálogo bilateral no puede referirse a cuestiones que afectan al conjunto de los españoles".

"Por tanto, la mesa bilateral que Sánchez constituyó con el independentismo, en la que se trata de igual a igual el Gobierno de España y al Gobierno catalán, quedará desactivada si Feijóo logra la confianza mayoritaria de los españoles. Ni en su forma ni en su fondo responde a los objetivos anteriores", han subrayado fuentes del PP, que han añadido que "habrá diálogo, pero no sumisión".

Feijóo: "lo que afecte a todos se tiene que tratar entre todos"

Precisamente esta mañana, en su intervención en la Tribuna Andalucía de Nueva Economía Fórum, que ha presentado el presidente andaluz, Juanma Moreno, Feijóo ha defendido la importancia de la Conferencia de Presidentes pero también de "solventar temas de manera bilateral".

"Todo aquello que afecte a todos se tiene que tratar entre todos y todo aquello que afecta bilateralmente a la administración de una comunidad autónoma y a la Administración Central se puede tratar bilateralmente. Pero esa es la regla básica", ha explicado.

En este punto, ha recordado la frase del expresidente socialista José Bono asegurando que "los quieren comer solos, quieren comer mas". Según ha dicho, era del "PSOE antiguo" y ahora "parece ser que los que quieren comer solos hay que darles más". "Pues yo creo que no", ha agregado.

En este punto, ha criticado que el actual sistema de financiación autonómica lo acordasen el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el tripartido catalán de forma "bilateral" y luego se extendiera "obligatoriamente al resto de comunidades autónomas".

