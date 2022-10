Feijóo responde a Sánchez y Díaz que unos PGE sin bajar impuestos a rentas medias y bajas son "antisociales"

El líder del PP y Gamarra subrayan que ahora hay que pactarlos con ERC y Bildu y apuntan a que habrá "contrapartidas"

MADRID, 4 Oct. 2022 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no bajan impuestos a las rentas medias y bajas son "antisociales". Además, ha señalado que el hecho de que sea "noticia" que PSOE y Podemos se ponen de acuerdo en las cuentas públicas acredita que el país lleva cuatro años con un Gobierno "dividido y enfrentado".

Así se ha pronunciado en su visita a la Feria Internacional de las Frutas y Hortalizas Fruit Attraction 2023, después de que se haya conocido ese acuerdo presupuestario. Según la vicepresidenta Yolanda Díaz, el pacto alcanzado en el seno de la coalición gubernamental sobre las cuentas públicas para el año que viene incluye, entre otras cosas, el despliegue de una Ley de familias que incluirá nuevos permisos de conciliación y la revalorización de las pensiones.

Feijóo ha criticado que sea "noticia" que el Gobierno se pone "de acuerdo consigo mismo", algo que, en su opinión, acredita la situación del Ejecutivo que hay en España y que llevan "cuatro años" con un gabinete "dividido y enfrentado". Además, ha recordado que ahora "tiene que acordar" las cuentas públicas con sus socios de ERC y Bildu. "Por tanto, primera cuestión atípica que sea noticia que el Gobierno se pone de acuerdo consigo mismo", ha proclamado.

A renglón seguido, ha echado en cara al Gobierno que hable de incremento de gasto social cuando los españoles "nunca han pagado tantos impuestos" y están sufriendo cada día el impuesto "más injusto y desequilibrado" que es la elevada inflación. Por eso, ha criticado que Sánchez haya decidido no bajar impuestos este 2022 en el momento de mayor recaudación de la historia y cuando los ciudadanos pagan por igual el incremento de los precios.

El jefe de la oposición ha resaltado que "no bajar ni un euro a las clases medias y bajas es incompatible con hablar de presupuesto social". "Estos Presupuestos sin bajar los impuestos en el año 2022, son unos Presupuestos desde el punto de vista de la renta media y baja antisociales", ha abundado.

Por eso, ha insistido en que hay que bajar impuestos a esas rentas en un momento que el Gobierno puede llegar a fin de año a los 32.000 millones de recaudación. "Si en España se quiere hacer una política fiscal social, bajemos el IRPF con efectos desde enero a las rentas medias y bajas", ha declarado Feijóo, quien ha insistido en que estas cuentas públicas son "antisociales" al no devolver a las familias que ganan menos de 40.000 euros lo que han pagado de más por la inflación.

Gamarra: "no podemos hablar de unos pge sociales"

En parecidos términos se ha expresado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha indicado que no pueden hablar de unos PGE sociales si no se protege a las clases medidas y trabajadoras del país y se deja fuera a los que tienen una renta superior a los 21.000 euros al año. "Así no se protege a las clases medias y trabajadoras", ha exclamado, para añadir que impuestos como el de las grandes fortunas van a "beneficiar a países vecinos" porque atraerán inversiones y capitales.

Dicho esto, Gamarra ha asegurado que su partido desconoce cuáles son las "contrapartidas" que puede conllevar aprobar estos PGE en el Congreso con sus socios de Gobierno, después del anuncio de acuerdo entre PSOE y Podemos con "nocturnidad y clara alevosía". Así, ha aludido a las declaraciones de Bildu poniendo el acento en los presos condenados por terrorismo o a las de ERC recordando lo acordado en la mesa bilateral, cuestiones que, según ha dicho, al PP "inquietan".

"No estamos ante los PGE que necesitan los españoles sino ante los PGE que permitirán a Sánchez seguir un año más en la Moncloa, hasta que los españoles tengan oportunidad de votar", ha manifestado, para lamentar que la "rebeldía" a favor de bajada de impuestos que estos días han expresado algunos 'barones' socialistas no esté palpada en las cuentas públicas del Gobierno.

Feijóo: "espero y deseo debatir con sánchez"

Por otra parte, el jefe de la oposición ha recogido el guante para debatir sobre impuestos con el presidente del Gobierno porque "hay dos modelos claramente en política fiscal y económica" en España. Así, ha dicho que con el Gobierno actual, Españ ha pasado a ser el "país colista en la recuperación económica y el que más ha incrementado los impuestos" de acuerdo a los datos de la OCDE. A su entender, no es "bueno" estar en la clasificación "en el peor puesto".

"Ojalá podamos debatir sobre impuestos y ojalá podamos ofrecer dos modelos a los españoles. El modelo que vive a costa de pedir más esfuerzo a la gente para comprar lo mismo y el modelo que plantea que cuando la gente hace un enorme esfuerzo por el incremento de los precios, debemos devolverle una parte de los impuestos que pagan por comprar lo mismo", ha enfatizado, para añadir que a él le gustaría debatir con Sánchez y espera poder hacerlo en ambas Cámaras.

Finalmente, el presidente de PP ha vuelto a situar a su partido como el "más moderado y centrado", lo que los españoles demandan en un momento en el que la moderación no se lleva, frente a "un Gobierno escorado que limita con el extremo". "La credibilidad y la moderación son nuestras señas de identidad", ha resaltado.