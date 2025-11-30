Feijóo reta a los socios del PSOE a "retratarse" porque "el sanchismo está en la cárcel" y no pueden seguir "tragando"

MADRID, 30 Nov. 2025 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que los españoles están "hartos" de la "corrupción" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha retado a los socios del PSOE a "retratarse" y no seguir "tragando" ante lo que está pasando.

"El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno. No lo hemos inventado. Está en Soto del Real", ha declarado Feijóo en la concentración que ha convocado el PP en el Templo de Madrid y que ha reunido a unas 80.000 personas, según fuentes del partido.

Feijóo se ha dirigido a todos los partidos del arco parlamentario, aludiendo a formaciones como PNV o Junts, cuyos votos son necesarios para que prospere una moción de censura. Según ha dicho, "ya no cuela" eso de que "viene la ultraderecha" porque lo que está pasando "va de vergüenza o dignidad".

"Esto va de mentira o verdad. Esto va de corrupción o limpieza. Esto va de delinquir o servir", ha apostillado Feijóo, para asegurar que "hay que retratarse". En su discurso, ha sido interrumpido en varias ocasiones al grito de 'Pedro Sánchez, dimisión'.

TRES CONOCEN LA CÁRCEL: "FALTA EL UNO"

Tras proclamar que "España está harta", ha pronosticado que el presidente del Gobierno puede seguir el mismo camino que los que le acompañaron en el coche de primarias (José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García) y pisar la cárcel.

"Cuatro cogieron ese coche para llegar al poder y tres ya conocen la cárcel. Falta el uno, el presidente del Gobierno, al que nada le consta, nada le consta. No sabe nada, no lo recuerda", ha enfatizado, para pedir a los votantes del PSOE que "no consientan que sus siglas se manchen del sanchismo".

ARROPADO POR AZNAR, RAJOY Y SUS BARONES

Feijóo ha estado arropado por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como casi todos los presidentes autonómicos: Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Murcia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Juanfran Pérez Llorca (C.Valenciana), Jorge Azcón (Aragón), Marga Prohens (Baleares) y Juan José Imbroda (Melilla).

También estaban presentes el vicepresidente de Canarias Manuel Domínguez y los presidentes del PP en Castilla-La Mancha, Asturias, País Vasco y Cataluña: Paco Núñez, Álvaro Queipo, Javier de Andrés y Alejandro Fernández.

A la movilización del PP se han sumado también el exportavoz parlamentario de Vox y fundador del 'think tank' Atenea, Iván Espinosa de los Monteros; el expresidente del PP catalán y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras; el filósofo Fernando Savater; y el escritor Andrés Trapiello.

