Feijóo se compromete ante policías a endurecer las leyes frente al aumento de delitos y la "desprotección de mujeres"

TOLEDO, 3 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este miércoles a endurecer las leyes frente al aumento de la criminalidad en España, que ha cifrado en un 20% en los últimos siete años, y también para acabar con la "creciente desprotección de las mujeres".

"España tiene que seguir siendo un país seguro y los datos acreditan que no estamos en el mejor momento", ha asegurado Feijóo durante su intervención en el XIII Congreso Nacional en Toledo del Sindicato Unificado de Policía (SUP), remitiéndose al Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior que constata que entre enero y septiembre hubo un repunte del 1% de los delitos en España.

El líder del PP ha defendido su decálogo de medidas en materia de seguridad pública a partir de indicadores como las violaciones, advirtiendo que estos delitos "han subido un 217% en los últimos años", coincidiendo con el Gobierno de Pedro Sánchez, entre otros datos como que "uno de cada cuatro violadores son reincidentes".

"Yo no quiero que los jóvenes de mi país sientan que se les ha robado la seguridad; yo no quiero que las mujeres de mi país sientan que no pueden salir a la calle tranquilas; no quiero que los mayores sientan que su barrio, el barrio de siempre, es un lugar menos seguro", ha comentado.

CRÍTICAS AL PSOE

En este sentido, Feijóo ha calificado de "auténtica vergüenza" que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, asegurara que la Policía y la Guardia Civil son "la primera barrera" que se encuentran las mujeres que denuncian agresiones sexuales.

"Las barreras y la desconfianza las han puesto las políticas de las ministras de Igualdad de este Gobierno por sus declaraciones, por sus decisiones y por sus legislaciones irresponsables", ha dicho, comprometiéndose a derogar la ley del 'solo sí es sí'. "La Policía es la primera garantía de la seguridad de las víctimas", ha dicho.

También ha aludido a las polémicas por las denuncias de mujeres contra Francisco Salazar, excolaborador del jefe del Ejecutivo, al comentar que la protección de las mujeres "exige coherencia absoluta" y no que organizaciones políticas como el PSOE "decidan archivar denuncias internas de acoso". "O peor aún, pretende rehabilitar al supuesto agresor como si tal cosa", ha apostillado.

NO PACTAR CON QUIEN DIFAMA A LA POLICÍA

Feijóo ha continuado su discurso ante los policías que han asistido al congreso del SUP en Toledo criticando la política de pactos del Gobierno. "No voy a gobernar este país con partidos que difaman y desprestigian cada día a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni mi Gobierno protegerá más a los delincuentes que a los políticos", ha dicho.

El líder del PP ha reiterado que su propósito es "conseguir la equiparación salarial" y "desbloquear" la iniciativa del PP aprobada en el Senado --y paralizada en el Congreso-- para el reconocimiento de la profesión de riesgo y la jubilación anticipada, así como actualizar las dietas por desplazamiento y alojamiento.

En su decálogo con la "estrategia integral para combatir la inseguridad", Feijóo ha mencionado la aprobación de una ley de multirreincidencia para "acabar con los profesionales del delito" y el endurecimiento de las penas por los delitos sexuales, así como perseguir la captación de jóvenes para delinquir.

Otra de las medidas será "desbloquear" la ley del PP contra la okupación y "agravar las sanciones por el uso de armas blancas".

También ha aludido en varias ocasiones a aplicar la prisión permanente revisable en los delitos más graves.

"Debemos plantearnos el agravamiento y cumplimiento efectivo de las penas y la extensión de la prisión permanente revisable para depredadores sexuales y violadores reincidentes", ha dicho.

SUP RECLAMA UN PARTIDO QUE DEFIENDA A LA POLICÍA

La secretaria general del SUP, Mónica Gracia, que deja el sindicato tras doce años, ha tomado la palabra después de Feijóo para recordar que España vive "un momento muy convulso en política" y recelando del "populismo" y de quienes "prometen muchas cosas y luego cumplen pocas".

"Le pido que no se olvide de nosotros", ha añadido Gracia, recordando a Feijóo que "puede contar" con el SUP si cumple su promesa de completar la equiparación salarial, la "jubilación digna" o la mejora de las dietas, al igual que ocurre con policías autonómicas.

"Por desgracia no hemos tenido un partido que defienda a la Policía Nacional", ha concluido la líder del SUP entre el aplauso de sus compañeros del sindicato.