Feijóo se lanza a por el voto femenino y de los jóvenes en los caladeros de PSOE y Vox

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) - El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha puesto como objetivo volver a tener los 10 millones de votos que lograron en el pasado José María Aznar y Mariano Rajoy y para conseguirlo buscará captar voto femenino en los caladeros del PSOE, pero también seducir a electores jóvenes, máxime cuando Vox cada vez tiene más crecimiento entre los menores de 35 años.

"Vamos a plantarles cara en todos los terrenos de juego. No vamos a esquivar los temas", aseguran a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP, que enmarcan también ahí la decisión de Feijóo esta semana de intentar desactivar la estrategia de Sánchez contra el PP con el debate sobre si "genocidio sí o no" cuando, según los 'populares', si existe ese delito corresponde determinarlo a la Corte Penal Internacional.

En 'Génova' subrayan que no están "incómodos en el debate sobre Gaza". "Simplemente es un debate en el que Sánchez no tiene el desgaste que tiene en otros temas y Feijóo lo que hizo esta semana es desnudarlo", señalan fuentes de la cúpula del PP, después de que el líder del PP condenara la "masacre" de civiles palestinos pero acusara al jefe del Ejecutivo de usar este asunto como "cortina de humo" para "tapar sus vergüenzas" ante la corrupción que le rodea.

REPUNTE EN EL PP TRAS DENUNCIAR LAS "SAUNAS-PROSTÍBULOS"

El PP percibió un trasvase de voto femenino este verano después de conocerse los audios del exministro José Luis Ábalos con su exasesor Koldo García sobre prostitución y de que Feijóo acusara a Sánchez de ser "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución", en alusión al negocio de las "saunas-prostíbulo" de la familia de su mujer.

Por eso, el líder del PP arrancó de nuevo este curso político en septiembre afirmando que Sánchez se ha "lucrado" de la prostitución y, por lo tanto, no tiene legitimidad para hablar de su abolición, ante la ley que el PSOE quiere llevar al Parlamento.

Los 'populares' están convencidos de que ahí hay un voto femenino desencantado con Sánchez que puede apostar por las siglas del PP en las próximas elecciones y por eso seguirá denunciando la "hipocresía" del jefe del Ejecutivo con la prostitución, según argumentan a Europa Press fuentes 'populares'. Además, añaden que sacar el "negocio de las saunas" no es "polarizar ni crispar" sino "poner al votante frente al espejo, también al votante femenino".

LOS FALLOS EN LAS PULSERAS ANTIMALTRATO

Ahora el PP ha visto otra ventana de oportunidad para atraer a ese voto femenino tras los fallos en las pulseras antimaltrato. Según Feijóo, se trata de una "negligencia gravísima" que demuestra la "incompetencia" del Gobierno, al que ha acusado de poner "en peligro" a las mujeres.

El PP ha solicitado ya la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha anunciado que llevará al Congreso una moción para forzar su reprobación.

Además, Sánchez nunca se va a quitar el estigma de ser el presidente de la ley del 'sí es sí'", aseguran los 'populares', que recalcan que este Gobierno "no puede dar lecciones de feminismo". El secretario general del PP, Miguel Tellado, cargó duramente esta semana contra el "feminismo de pancarta" del Gobierno. "Inútiles para proteger a las mujeres, implacables para mentir y ocultar su incompetencia", afirmó, para añadir que "un Gobierno que no gestiona no sólo es inútil para los españoles" sino también "tremendamente peligroso".

PRESENCIA EN REDES SOCIALES PARA ATRAER A LOS JÓVENES Aparte del voto femenino, Feijóo quiere atraer el voto juvenil. En el último año Vox ha experimentado un crecimiento entre los más jóvenes y a ello contribuye su exitoso manejo de las redes sociales, sobre todo en plataformas como Instagram o TikTok. Después de la irrupción de Alvise en las elecciones europeas, donde cosechó tres eurodiputados gracias a su intensa actividad en redes, el líder del PP ya pidió a los suyos aumentar su presencia en las distintas plataformas. El propio Feijóo se ha abierto una cuenta en TikTok y hace una semana se hizo viral un vídeo suyo cantando 'Mi limón mi limonero' que acompañó del mensaje 'Me gusta la fruta' que acuñó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

SEDUCIR A LOS "FRUSTRADOS" CON SÁNCHEZ POR LA VIVIENDA Asimismo, el PP quiere seguir desplegando iniciativas dirigidas a los jóvenes, sobre todo en materia de vivienda, que es el "gran problema" de España, según subrayan los 'populares'. En el PP consideran que hay un nicho de votantes "frustrados" con la gestión de Sánchez porque en este momento tienen muy difícil poder acceder a un piso, ya sea en alquiler o en propiedad. En febrero, Feijóo ya anunció que si llega a Moncloa impulsará una 'hucha joven' con deducciones fiscales que busca ayudar a los jóvenes de hasta 40 años a poder comprar una vivienda incentivando el ahorro. Además, el Plan de Vivienda del PP incluye más medidas para jóvenes como la deducción en el IRPF del 15% por el alquiler o la bonificación del 100% del impuesto de donaciones de familiares para la compra el alquiler. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, trabaja en más medidas en coordinación con sus autonomías y ayuntamientos para tener un paquete listo si el PP llega al Gobierno, según fuentes 'populares'. Por lo pronto, el partido seguirá además denunciando la "nefasta" gestión del Ejecutivo en materia de vivienda y esta misma semana pedirá cuentas al Gobierno en la sesión de control al Gobierno del Congreso. Así, la diputada Miriam Guardiola preguntará a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, cuál es su política de vivienda.

REBATIR EL RELATO ECONÓMICO DE SÁNCHEZ" En esa operación para atraer a nuevos votantes, el PP también pondrá el foco en la economía.

Esta semana, el PP presentó a su nuevo equipo en este área que liderará el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal, con el objetivo de "rebatir el relato económico" de Sánchez sobre el buen funcionamiento de la economía.

Nadal considera que "la parálisis" e "incapacidad" de la política económica del Gobierno está provocando que el 90% de los ciudadanos haya perdido poder adquisitivo durante los últimos años, con una tasa de inflación por encima de los socios europeos y unas cifras de desempleo que nos sitúan a la cabeza de la UE, según dijo.

Por eso, el PP se dedicará a explicar que la alternativa económica de su partido se centrará en "devolver el poder adquisitivo a las familias, ilusión a las empresas, creación de empleo y que los hijos vivan mejor que la generación de sus padres", según subrayó Nadal, que agregó que espera que las próximas elecciones "sean cuanto antes" porque el Gobierno actual "lo único que ofrece es más de lo mismo, parálisis y perder el tiempo".