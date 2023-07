Feijóo seguirá los contactos para la investidura: "Sería un inmenso error que gobernasen los independentistas"

Tras el "no" del PNV, cree que es una "conclusión precipitada" decir que no tiene apoyos y recalca que España "merece estabilidad"

SANTIAGO, 25 Jul. 2023 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que cumplirá su "deber" y seguirá su ronda de contactos con los grupos parlamentarios para conformar una mayoría, dado que, según ha recalcado, España "merece estabilidad" y "no un desgobierno". En este sentido, ha advertido de que sería "un inmenso error que gobernasen los independentistas", a los que "no les interesa" el país.

"A mí sí me interesa España y acabo de recibir un mandato de las urnas de intentar conformar una mayoría estable para que haya un Gobierno en España y no un desgobierno", ha declarado Feijóo a los periodistas en Santiago de Compostela después de participar en los actos con motivo de la festividad de Santiago Apóstol.

Al ser preguntado si va a seguir recabando apoyos para la investidura a pesar de la negativa del PNV, Feijóo ha señalado que su "obligación es hablar con los grupos" y ha añadido que en la misma noche electoral del 23 de julio, el candidato socialista, Pedro Sánchez, le propuso "empezar a hablar después del recuento del voto CERA"", relativo a los españoles que residen en el exterior.

"Entiendo yo que en los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto CERA, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista", ha subrayado. Sin embargo, desde Ferraz este lunes aplazaban ese encuentro al mes de septiembre.

"creo que españa merece estabilidad"

El presidente de los 'populares' ha subrayado que España merece estabilidad" y ha recordado que están presidiendo en este momento la Presidencia de turno de la Unión Europea y negociando en Bruselas la regla de gasto.

"En consecuencia, vienen tiempos en los que se necesita estabilidad, mucho europeísmo y mucha centralidad, y creo que sería un error, un inmenso error, que en España gobernasen los independentistas", ha proclamado, máxime cuando, según ha destacado, esas formaciones han perdido apoyos en las generales y "los partidos de Estado" los han ganado.

Por eso, Feijóo ha confirmado que seguirá su ronda de contactos. "Yo es evidente que cumpliré mi deber y es evidente que intentaré hablar con los grupos para darle a España lo que España ha votado en las urnas", ha apostillado.

Preguntado entonces si irá a la investidura aunque no tenga los apoyos suficientes, Feijóo ha recordado que Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC), que tienen un escaño cada uno, "están en la mejor disposición".

"Yo creo que decir que no se tiene apoyo simplemente por haber hablado con algún grupo, me parece una conclusión precipitada", ha manifestado, en alusión al 'no' que expresó este jueves el PNV a través de un comunicado.

Hablará con el psoe y vox

Por eso, ha señalado que hablara "en las próximas semanas con el Partido Socialista y con Vox" y ha reiterado que es "muy importante que España mande un mensaje a Europa de que la Presidencia de turno es algo serio que España no puede desaprovechar".

Según ha subrayado, "la cuarta economía del euro no puede estar sometida a grupos y a políticos, algunos de ellos prófugos y otros de ellos en los que han dicho muy claramente que no les interesa España", en alusión a ERC, Bildu y Junts, este último liderado por el expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia.

Finalmente, Feijóo ha agradecido a los españoles el apoyo que han dado en las elecciones generales al PP y ha recordado que es la "primera vez" que se presenta a unos comicios nacionales. "Y la primera vez que un candidato a la Presidencia del gobierno obtiene una victoria pues ha sido esta y eso evidentemente no lo podré olvidar nunca", ha apostillado.

Europa Press