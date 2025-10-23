Feijóo, sobre posible adelanto electoral en Aragón y Extremadura: “Son sus presidentes los que deben tomar la decisión”

BRUSELAS, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que está en "contacto" con sus presidentes autonómicos en Aragón y Extremadura, Jorge Azcón y María Guardiola, ante las dificultades para aprobar los presupuestos en esas autonomías, pero ha recalcado que la decisión de convocar elecciones corresponde en exclusiva a ellos.

"Corresponde a ellos tomar esta decisión. Y sí estamos en contacto, sí estamos hablando, pero son ellos los que tienen que tomar la decisión oportuna en el momento oportuno", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en Bruselas, tras asistir a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE), al ser preguntado por un posible adelanto electoral en esas autonomías ante la falta de acuerdo con Vox para sacar adelante las cuentas.

En el caso de Extremadura, la región se asoma a las urnas después de que tanto PSOE como Vox hayan presentado enmienda a la totalidad a las cuentas. Según la formación de Santiago Abascal, "no son los presupuestos de Extremadura" sino que son "los presupuestos de una minoría de Extremadura, de María Guardiola y del PP de manera exclusiva".

Sin embargo, en Aragón este jueves la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, ha afirmado que el Ejecutivo de Azcón tiene "una clara hoja de ruta" y ha añadido que el adelanto electoral "no está en el calendario", después de que Vox comunicase públicamente el miércoles que no se sentará a negociar los presupuestos.

AUTONOMÍA DE LOS PRESIDENTES DE CCAA

Al ser preguntado si el PP ya trabaja en un posible adelanto electoral en esas regiones ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos, Feijóo ha recordado que él ha sido presidente de Galicia "mucho tiempo" y sabe "perfectamente" que la decisión de mantener o interrumpir una legislatura le corresponde al presidente de la comunidad autónoma".

A su entender, los presidentes de una CCAA deben tomar sus decisiones en el ámbito de sus responsabilidades "buscando lo mejor para la estabilidad económica y la estabilidad política de su comunidad autónoma".

"Y estoy convencido de que los presidentes de comunidades autónomas del PP no tienen más objetivo que garantizar la estabilidad económica y social en sus comunidades autónomas. Y a ellos les corresponde tomar las decisiones que consideren oportunas en cada momento", ha manifestado.

Al ser preguntado si ha hablado con los presidentes de Aragón y Extremadura sobre esa posibilidad de adelantar los comicios, el líder del PP ha señalado que es su "obligación" y "responsabilidad" conversar con ellos al ser el presidente del partido.

Dicho esto, Feijóo ha insistido en que los presidentes de Extremadura o de Aragón son la "única autoridad política" en sus respectivas regiones y, por lo tanto, los que pueden "tomar esa decisión" de convocar o no elecciones.

Afea a Sánchez que esté dispuesto a seguir sin PGE

A su entender, que él se ponga a "especular" con lo que pueden hacer esas CCAA, "aunque sea el presidente" del PP, le parece una "falta de respeto a los extremeños y a los aragoneses". "La autonomía política consagrada en el Estatuto de autonomía que bebe de la Constitución española, yo la voy a preservar porque creo en ella profundamente", ha indicado. Eso sí, Feijóo ha diferenciado la situación en esas regiones de las que vive el Gobierno de Pedro Sánchez porque tanto en Extremadura como en Aragón hay presupuestos, mientras que en el caso del Ejecutivo de PSOE y Sumar tenemos un presidente con unas cuentas públicas aprobadas en "la legislatura anterior y que ha dicho además que el presupuesto no es relevante y que está dispuesto a seguir sin presupuesto".