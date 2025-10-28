Feijóo, sobre si ve más cerca una moción de censura contra Sánchez: “Me gustaría que Junts concretase su posición”

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes, sobre una posible moción de censura para echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, que le gustaría que Junts "concretase" su posición y ha recordado que este jueves termina el plazo que esa formación ha dado a su militancia para que se pronuncie sobre la ruptura con el PSOE.

"Vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo jueves, que creo que es el último día en el que Junts va a concretar su posición. Me gustaría que la concretase; es una posición un poco inconcreta, al menos de momento", ha declarado Feijóo a los periodistas.

Así se ha pronunciado --al término del desayuno con el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, que ha organizado el foro Nueva Economía-- al ser preguntado expresamente si, después de que el partido de Carles Puigdemont escenificase este lunes la ruptura con el PSOE, ve más cerca una posible moción de censura contra Sánchez que cuente con Junts.

Este lunes la ejecutiva de Junts acordó por unanimidad romper con el PSOE. El acuerdo ha llegado tras una reunión de la dirección del partido en Perpignan (Francia), lo deberá ratificar la militancia en consulta interna este miércoles y jueves.

CREE QUE LOS SOCIOS ESTÁN "MÁS INCÓMODOS"

Feijóo ha asegurado que "cada vez los socios que han apoyado a este Gobierno" están "más incómodos". A su entender, "la mancha de inestabilidad y de corrupción del Gobierno está empezando ya a producir efectos en los socios que le apoyan".

"Todo parece indicar que el señor Sánchez ya tiene mucho más pasado que futuro. El señor Sánchez ya es el principal problema político que tienen los españoles y yo diría más, es el principal problema que tiene España", ha enfatizado.

El presidente del PP ha recalcado que en el Palacio de la Moncloa hay "un presidente sin Presupuestos, sin capacidad legislativa y sin mayoría parlamentaria". A su juicio, así no se puede seguir y no lo haría "en ningún país del mundo un primer ministro". "Lamento que el señor Sánchez sea el primer problema de los españoles en este momento", ha finalizado.