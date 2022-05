Feijóo tilda de "muy sorprendentes" las opiniones del vicepresidente de Vox en CyL sobre aborto y discapacidad

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este miércoles de "muy sorprendentes" las manifestaciones del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sobre el aborto y la discapacidad, y ha rehusado hacer más declaraciones asegurando que no iba a ejercer de "comentarista".

En concreto, Gallardo defendió este martes que la "izquierda" es el "enemigo" de las personas con discapacidad, tras señalar que precisamente un Gobierno "hipócrita" como el de Pedro Sánchez "invita", con su Ley del aborto, "a triturar en el vientre de las madres a quien tiene discapacidad". Además, dijo a la socialista Noelia Frutos, procuradora con discapacidad, que le iba a contestar "como si fuera una persona como las demás".

Feijóo, que ha tomado posesión de su escaño en el Senado este miércoles, ha sido preguntado expresamente cómo valora esas declaraciones de Gallardo --PP y Vox suscribieron un acuerdo de coalición en Castilla y León-- en la primera conferencia de prensa que ha ofrecido en al Cámara Alta.

"Me permitirá que no haga de comentarista de los comentarios del vicepresidente de una Comunidad Autónoma. No lo voy a hacer, primero porque desconozco el alcance y contenido exacto de sus declaraciones; segundo, porque me parecen muy sorprendentes; y, tercero, porque no es el objetivo de mi toma de posesión como senador en la Cámara", ha manifestado.

Apuesta por el debate "sosegado"

En su estreno como senador, Feijóo ha afirmado que él cree en la rendición de cuentas, en el debate "serio, sosegado yconstructivo" y ha añadido que no va a "rehuir" las oportunidades que tenga para debatir con el presidente del Gobierno en el Senado.

Además, el líder del PP ha reivindicado la "utilidad" de un parlamentarismo "sereno y adulto", así como el papel de control al Gobierno, y se ha comprometido a hacer una "oposición honesta" para servir al Estado y al conjunto de los españoles.