Feijóo, tras elegir Sánchez a Elma Saiz portavoz del Gobierno: "Participó en adjudicaciones a la constructora de Cerdán"

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este lunes la decisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de designar a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Gobierno, y ha subrayado que participó en "las adjudicaciones a la constructora" de Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE investigado por el presunto cobro de mordidas en contratos de obra pública. A primera hora de este lunes, Sánchez ha anunciado que la actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, será la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y Saiz será la portavoz del Gobierno, después de que Pilar Alegría haya abandonado esos puestos para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero. En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP para valorar el resultado de las elecciones extremeñas, Feijóo ha indicado con ironía que en el caso de Pedro Sánchez hay que "volver a alabar su coherencia". "SI ES LA MEJOR PORTAVOZ, ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE ESTE GOBIERNO?" "La mejor portavoz para este Gobierno es la ministra que participó en las adjudicaciones a la constructora de Santos Cerdán. Pura coherencia sanchista. Si esta es la portavoz del Gobierno de España, ¿qué podemos seguir esperando de este Gobierno?", se ha preguntado. Feijóo ha recriminado a Sánchez que haya ido "poniendo candidatos a su servicio" en las distintas comunidades autónomas y ha avisado que la derrota que sufrió el PSOE este domingo en Extremadura se repetirá en los territorios que tienen elecciones en 2026, como Aragón, Castilla y León y Extremadura. "Lo que ha pasado en Extremadura volverá a pasar. Pasará lo mismo donde ha ido poniendo candidatos a su servicio. En Aragón, en Castilla y León, en Andalucía. Y pasará lo mismo en España porque la mentira, la corrupción, el cinismo machista, la falta de valores no van a cambiar", ha dicho, para avisar que a los españoles "o les renta".