Feijóo urge a Zapatero a aclarar si dio "chivatazo" al directivo de Plus Ultra para borrar pruebas antes de su detención

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este lunes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a aclarar si dio un "chivatazo" al directivo de Plus Ultra Julio Martínez para "borrar pruebas" antes de su detención.

"Sabíamos de sus negocios turbios con Maduro, pero es que hoy hemos visto publicado que también daba chivatazos a los investigados para que borrasen pruebas. Y es necesario conocer si esto es verdad", ha afirmado Feijóo en su discurso en la tradicional cena de navidad del PP de Madrid junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha celebrado en Alcorcón.

Feijóo ha recalcado que España "merece conocer si un expresidente del Gobierno ha dado chivatazos a personas que iban a ser detenidas para borrar pruebas o no". "Y lo lógico es que hubiese comparecido esta mañana para explicarnos si esto es verdad o no. Y no lo ha hecho", le ha recriminado.

PISE AL PSOE "DELINQUIR MÁS DESPACIO"

Tras criticar duramente que Pedro Sánchez ni siquiera haya esperado a que "los niños de primaria y secundaria" acaben el curso para hacer un balance del curso, ha señalado que lo que pretende el presidente del Gobierno es que el Congreso no se abra hasta el mes de febrero.

Sin embargo, ha avisado que el PP no se va a cansar de denunciar "los atropellos, las corruptelas, las extorsiones y el machismo del Partido Socialista de Sánchez". A este respecto, ha acusado al PSOE de "proteger más a sus babosos que a las mujeres".

Feijóo ha afirmado que en este momento es "difícil ser del PSOE" porque "el que se atreve a discrepar es anulado o expulsado" y el partido "está hecho a la imagen y semejanza de una sola persona". "En el PSOE solo hay dos opciones. O robas o callas y aplaudes", ha aseverado.

Además, ha subrayado que Sánchez y los suyos llegaron "como adalides de la limpieza y han completado el catálogo entero de la corrupción" porque no hay delito "en el que no estén presuntamente involucrados".

"Oiga delincan ustedes más despacio. Es que es imposible seguirles. Se necesita un mapa y una cantimplora y el Código Penal entero para saber exactamente qué delito han cometido la semana próxima".

