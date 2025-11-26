Feijóo ve a Sánchez "peligroso para la democracia" y el presidente insiste en criticar la condena al fiscal general

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que el presidente del Gobierno diga al fiscal general del Estado en funciones, Álvaro García Ortiz, "cómo tiene que recurrir" tras la condena del Tribunal Supremo y ha afirmado que cada vez es "más peligroso para la democracia". En su réplica, Pedro Sánchez ha resaltado que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio" y le ha recriminado su "obediencia ciega" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso, Feijóo ha recordado que la pasada semana acabó con el fiscal general de Estado "condenado por delinquir" y ha añadido que estos días Sánchez "vive pendiente de cómo acabará su núcleo duro", sobre "el que pesan 43 años de prisión".

"¿Y qué hace usted ante este bochorno? Pues decirle al Supremo lo que tiene que sentenciar y al exfiscal cómo tiene que recurrir", ha apostillado Feijóo, para preguntar a Sánchez si va a pedir "perdón" a los españoles tras esa condena del alto tribunal.

En su turno, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que "acata el fallo del Tribunal Supremo", subrayando que a día de hoy desconocen la sentencia. Dicho esto, ha señalado que en España hay "sistemas judiciales garantistas". "Y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio", ha enfatizado.

Además, el presidente del Gobierno ha presumido de situar al frente del Ministerio Público —tras la renuncia de García Ortiz— a Teresa Peramato, "una mujer de dilatada trayectoria, reconocida, independiente, rigurosa y feminista".

FEIJÓO: "SOLO ESTÁ AQUÍ DE CUERPO PRESENTE"

A renglón seguido, Feijóo ha reprochado a Sánchez que, pese a que "desconoce la sentencia, "está en contra de ella". "Pues cada vez usted es más peligroso para la democracia española", ha enfatizado, para añadir que en una situación normal, el Gobierno "respetaría a los jueces" no llamaría "mentiroso" al Tribunal Supremo.

"Pero qué normalidad garantiza usted si sólo está aquí de cuerpo presente? Porque su mente la tiene a las puertas del Tribunal Supremo a ver lo que ocurre mañana?", ha enfatizado, ante la citación al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García y su posible entrada en prisión.

