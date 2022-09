Feijóo ve inadmisible el "chantaje" del Gobierno al CGPJ y pide a Llop que desmienta que presionan a Lesmes

Pide a los miembros del CGPJ actuar en conciencia y avisa: el Gobierno quiere controlar al TC para evitar sentencias de inconstitucionalidad

MADRID, 5 Sep. 2022 (OTR/PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que es "inadmisible" el "chantaje" del Gobierno al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha reclamado que la ministra de Justicia, Pilar Llop, desmienta que el Ejecutivo está presionando al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, para que nombre los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponderían al órgano de gobierno de los jueces.

Así lo ha afirmado durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde se ha hecho eco de la información publicada hoy por el diario El Mundo en la que una fuente del Ejecutivo advierte de que "si Lesmes no nombra, que se olvide de ir al Constitucional".

Feijóo ha dicho que tras leer esto "entrecomillado" requiere que la ministra de Justicia, Pilar Llop, de explicaciones y desmienta que el Gobierno está presionando al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo

Esta actitud, ha apostillado, "es incompatible con el respeto a la independencia judicial", como lo es, ha añadido, que este Gobierno prohíba al Consejo hacer nombramientos y "cuando quiere le devuelva la capacidad pero solo para el TC y con fecha cierta, 13 septiembre". "No lo habíamos visto en 40 años a las democracia", ha exclamado.

Por este motivo, el líder del PP ha afirmado que el Gobierno "ha intervenido" el Poder Judicial, lo ha desautorizado vaciándolo de sus competencias al prohibirle ejercerlas, como son los nombramientos de los magistrados y presidentes de Sala del TS y del TC.

"Lo que ha ocurrido en esta Legislatura no ha ocurrido en ninguna", ha exclamado el dirigente 'popular', para acto seguido advertir de que "cuando una institución del Estado interviene y vacía de competencias a otra tiene un índice de peligrosidad altísimo".

Pide a los miembros del cgpj que actúen en conciencia

En su opinión, el Ejecutivo tiene una "falta de respeto" con el Consejo que "no tiene antecedentes" en democracia. Además, ha precisado que no conoce a un solo jurista que no concluya que lo que ha hecho el Gobierno interviniendo el CGPJ no sea inconstitucional.

Por este motivo, ha pedido que los miembros del CGPJ actúen "en conciencia" y con lo que entienden que deben hacer en un momento tan complicado como este porque las "amenazas y chantajes del Gobierno son inadmisibles".

Según Feijóo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, solo quiere hablar de personas y además, ha añadido, en este momento tiene un "enorme interés" en renovar el Tribunal Constitucional. Lo primero, ha apuntado, es "controlar desde el punto de vista numérico el TC para evitar que algunas leyes que están recurridas en el TC puedan tener sentencia de inconstitucionalidad".

"Me parece gravísimo y lo que he visto hoy en un periódico con unas declaraciones entrecomilladas de intentar chantajear al presidente del CGPJ y del TC, de que ha de hacer de forma inmediata los nombramientos del TC es incompatible con el respeto al poder judicial", ha remachado.

Tras dejar claro que puede admitir que todos tienen responsabilidad en que aún no se haya renovado el CGPJ, ha señalado que de ninguna manera va a admitir que la responsabilidad sea solo del PP.

En este sentido, ha recordado que su partido trasladó la posibilidad de aparcar principios al menos para desbloquear el Consejo en estos meses. Para ello, señaló que han hecho un documento remitido al Gobierno el pasado 11 de julio sobre el que aún no han recibido respuesta. Sin embargo, mientras tanto, ha señalado el Ejecutivo ha decidido cambiar unilateralmente las normas del CGPJ para obligarle a nombrar dos miembros del TC.

En este documento del PP, ha recordado, se plantea regular las puertas giratorias para que no se pueda nombrar, por ejemplo, a un ministro como miembro del Consejo o Fiscal General y que se necesiten dos años para volver al ámbito judicial; que el único sistema de acceso a la judicatura sea el concurso oposición o que se creen 1.000 plazas de jueces. A ello añade que para ser miembro del Tribunal Supremo se necesiten 25 años "dictando sentencias".

"Estamos activando al Consejo para que pueda nombrar sin discrecionalidades y para nosotros, que lo que proponemos se adecue a la democratización de la justicia mientras buscamos una ley orgánica para que los jueces tengan más protagonismos", ha resumido.