Feijóo ve las elecciones extremeñas "importantes" para toda España: "Pueden ser el inicio del fin del sanchismo"

DON BENITO (BADAJOZ), 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que las elecciones en Extremadura que se celebran este 21 de diciembre son "importantes" para toda España porque "pueden ser el inicio del fin del sanchismo" y el "inicio del fin de la decadencia política" que está viviendo el país.

"Extremadura puede ser una tierra que mande un mensaje de cambio, de esperanza al conjunto de los españoles. Les aseguro que nunca las elecciones autonómicas de Extremadura han sido tan importantes para el conjunto de los españoles", ha declarado Feijóo a los medios de comunicación en Don Benito (Badajoz), antes de participar en una comida mitin con la presidenta extremeña y candidata a la reelección, María Guardiola.

Feijóo ha afirmado que Guardiola ha sido una "mujer valiente" por convocar elecciones en esta comunidad autónoma después de que otras fuerzas políticas hayan querido "bloquear" los presupuestos y "el cambio" en la región.

"Lamentablemente una pinza absurda ha bloqueado la política en Extremadura y ante un bloqueo de una comunidad autónoma lo que ha hecho la presidenta es llamar a las urnas para que la gente se pronuncie, para que la gente libremente desbloquee esta tierra, desbloquee sus cuentas", ha enfatizado.

En este sentido, el presidente de los 'populares' ha indicado que "la mayoría de los españoles" van a estar "atentos" el próximo 21 de diciembre a lo que decidan los extremeños en las urnas porque "puede ser el inicio del fin de la decadencia política que está viviendo España" y "el inicio del fin del sanchismo".

VAMOS A SACAR MUY BUEN RESULTADO

Tras mostrarse "optimista" porque cree que el PP va a sacar "muy buen resultado" en estos comicios, Feijóo ha señalado que Extremadura tiene "dos posibilidades": "avanzar o retroceder". A su entender, se trata de no dar "un paso atrás en la conectividad ferroviaria y en el tren que tiene que llegar a Extremadura".

De la misma manera, ha dicho que se trata de "no dar un paso atrás en la energía que produce Extremadura". "La central nuclear de Almaraz no es menos que las centrales nucleares de otras comunidades autónomas", ha manifestado, para recalcar que la de Cataluña "no se va a cerrar".

Además, ha asegurado que Extremadura "no es cortijo de nadie" ni un lugar "donde la gente viene a cobrar de una administración pública sin ir a trabajar" --en alusión al hermano de Pedro Sánchez-- sino que la gente es "honesta" y quiere "políticos honestos".