Feijóo ve triste que España rompa con dos países y recuerda que UE decidió adoptar postura ante Israel de forma conjunta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que es "muy triste" que en solo una semana España "haya roto relaciones diplomáticas con dos países", como es el caso de Israel y Argentina, "algo que no se había visto nunca".

En un mitin desde Tomelloso, ha aludido a lo "curioso" de que, cuando Rusia invadió Ucrania, "un país fronterizo a la Unión Europea", España "no retiró al embajador", algo que no ocurrió porque "la Unión Europea decidió" que ese tipo de decisiones se tomarían "en conjunto".

"La la Unión Europea también ha decidido que lo que hagamos con Israer lo haremos conjuntamente. No puede ser que España e Irlanda decidan por todos. No queremos un Gobierno que insulta a todo el mundo, que confronta con todo el mundo, cuya obsesión es dividir a los españoles para permanecer unos meses más en el gobierno", ha lamentado.

Siguiendo con la crítica, ha defendido que no quiere "un gobierno con intereses personales por encima de los generales". "Lo que no queremos la mayoría de los españoles es un gobierno en el que el presidente, su partido y su gobierno estén cercados por presuntos casos de corrupción. No lo queremos. No queremos que para tapar esos casos de corrupción se intente amordazar a jueces, periodistas y oposición, no lo vamos a permitir", ha enfatizado.

Europa Press