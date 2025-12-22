Feijóo y 'barones' del PP advierten del "trasvase" de voto del PSOE a Vox

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios 'barones' territoriales del partido han coincidido este martes en subrayar que los resultados de las elecciones extremeñas evidencian que hay un "trasvase" de voto del PSOE a Vox. Por eso, han señalado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería repensar su estrategia basada en "alimentar el miedo" a Vox porque ahora ese partido ha encontrado "un nuevo caladero en el Partido Socialista".

Vox fue una de las sorpresas de la noche electoral, al pasar de 5 a 11 escaños en la Asamblea de Extremadura, superando con creces sus propias expectativas. El líder de esa formación, Santiago Abascal, ha dicho que va a exigir respeto a sus votantes, que "no serán invisibilizados" ni "traicionados", sin llegar a descartar pedir que Vox entre en el Gobierno extremeño.

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional, Feijóo ha admitido que Vox ha "mejorado" sus resultados en Extremadura pero ha recalcado que el PP también, subrayando que esa "mejora" de los de Abascal "no es a costa del Partido Popular".

Por eso, ha pedido al PSOE de Pedro Sánchez que asuma "el fracaso de su relato" porque "de tanto alimentar el miedo a Vox para frenar al PP, han conseguido que crezca Vox y que crezca el PP". "¡Gran exitazo socialista!", ha exclamado.

Feijóo, que ha denunciado el "objetivo compartido" del PSOE y Vox de "frenar al PP", ha pedido a la formación de Abascal "responsabilidad y proporcionalidad" y "no equivocarse de adversario nunca más". "El adversario no es el PP", le ha dicho.

Después, en su discurso a puerta cerrada ante el PP, Feijóo ha hecho hincapié en ese análisis al subrayar que Sánchez y el PSOE pretendían que Vox creciera a costa del PP pero al final a quien ha quitado votos es al Partido Socialista, según han señalado fuentes 'populares'.

"VOX ESTÁ COMIENDO DEL PSOE"

Otros 'barones' del PP —que han puesto el acento en el "éxito indiscutible" de Guardiola en un feudo tradicional del PSOE— han señalado también en privado que los resultados extremeños confirman un "trasvase" del PSOE a Vox, en palabras de un presidente del PP.

"Nada nuevo en el horizonte salvo que Vox está comiendo del PSOE", ha añadido otro 'barón' autonómico.

"En toda Europa, los partidos de derecha como el PP caen y nosotros en Extremadura hemos obtenido un resultado espectacular", ha resumido fuera de micrófono uno de los presidentes del partido a su llegada a Génova, subrayando que la suma de PP y Vox alcanza el 60% de los votos. "El 60% de los votantes del centroderecha en Extremadura no son fachas ni ultras", ha exclamado otro cargo 'popular'.

MORENO ADMITE QUE LE "PREOCUPA" EL ALZA DE VOX

Algunos de los 'barones' que tendrán elecciones en 2026 se han pronunciado a su llegada a la Junta Directiva, como el andaluz Juanma Moreno, que ha admitido que le "preocupa" la "tendencia de crecimiento" de Vox pero ha confiado en obtener una "mayoría suficiente" en los comicios andaluces que tocan en junio de 2026, ante los que ha augurado un "nuevo batacazo" para el PSOE.

Según Moreno, mientras Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, Vox va a "seguir subiendo" porque se "retroalimenta del sanchismo" y "solo empezará a bajar cuando entre en los gobiernos" y "empiece a desgastarse".

Además, ha indicado que el PSOE debería hacer una "reflexión crítica" porque esa formación ya "no extrae votos solamente del PP, sino que ha encontrado un nuevo caladero en el Partido Socialista". "Ha engordado a Vox durante muchos años y ahora son víctimas precisamente de Vox", ha enfatizado.

AZCÓN: VOX SIGUE SIENDO "MINORITARIO"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, que afrontará elecciones el 8 de febrero, ha dicho que Vox crece "pero que todavía siendo minoritario". "Puede decidir si sigue bloqueando o ayuda a los gobiernos del PP que quieren cambiar Extremadura, que quieren cambiar Aragón y que quieren cambiar al gobierno de España", ha advertido.

Azcón además ha dicho que es "imposible" pactar con el PSOE. "El PP no tiene nada que ver con el partido sanchista", ha abundado, para augurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevará al PSOE hacia la refundación: "O el PSOE se refunda o el PSOE desaparece".

Después, a puerta cerrada ante la Junta Directiva, Azcón ha señalado que hará una campaña similar a la de María Guardiola en Extremadura, ya que quiere centrarse en los problemas de los aragoneses.

"Mi campaña va a ser decir la verdad", ha desvelado ante la plana mayor del PP, según fuentes del partido. Además, durante esta reunión ha pedido ayuda a sus compañeros de partido y ha señalado que su campaña ya empieza esta misma Navidad recorriendo pueblos de Aragón.

GUARDIOLA RECUERDA QUE EL PP SUMA MÁS QUE EL PSOE Y VOX JUNTOS

En la reunión de la Junta Directiva también ha tomado la palabra María Guardiola, que ha agradecido el apoyo recibido y ha destacado que el PP suma más que PSOE y Vox juntos, que son la segunda y tercera fuerza, según fuentes presentes en la reunión.

Guardiola ha sido recibida con un fuerte aplauso a su llegada a la sede nacional del PP, donde la esperaban Feijóo y más cargos del partido. En declaraciones previas a los medios, ha dicho que el PP extremeño ha "ganado con rotundidad" y ha avanzado que pedirá a los partidos "responsabilidad" y una "lectura sensata" de los resultados porque la región "necesita estabilidad" y un "Gobierno fuerte".