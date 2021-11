Feliciano López: "No esperaba jugar este partido pero estaba preparado"

El tenista espa帽ol Feliciano L贸pez reconoci贸 que no esperaba abrir la Copa Davis para la vigente campeona en el primer punto de la eliminatoria ante Ecuador, una victoria del toledano que demostr贸 que est谩 "preparado" para jugar lo que necesite el equipo.

"No es muy normal un jugador de 40 a帽os jugando tenis profesional. He tenido pocas lesiones, me he cuidado mucho, mi tipo de juego quiz谩 ayuda, no juego puntos muy largos, pero el desgaste viene tambi茅n con la tensi贸n", explic贸 en rueda de prensa.

Feliciano confes贸 que est谩 de nuevo aprovechando el "regalo de la vida" de estar jugando la Davis en Madrid, como hace dos a帽os, y esta vez incluso abriendo y ganando el punto individual contra Roberto Quiroz. "Es un regalo de la vida estar aqu铆 representando a Espa帽a. No esperaba jugar este partido, mi rol era el dobles pensaba y despu茅s de todo lo ocurrido he dado lo mejor de m铆. Contento con mi actuaci贸n, 1-0 para Espa帽a y veremos lo que pasa", dijo.

"Despu茅s de la Davis suelo jugar bien porque es una buena preparaci贸n y responsabilidad, as铆 que pones todo en cada entrenamiento. Es una buena semana de tenis y viene bien. Estas semanas me sirven mucho, me pongo en forma. F铆sicamente me encuentro capacitado para lo que necesite el equipo", a帽adi贸.

Feliciano confes贸 que la Davis vuelve a plantear un c煤mulo de obst谩culos, sin Rafa Nadal, Roberto Bautista y de 煤ltima hora en la previa tambi茅n sin Carlos Alcaraz por coronavirus. "Es un desaf铆o, pero este equipo ense帽贸 que ha pasado por muchas cosas y siempre tiene algo m谩s para dar. Vamos a ser capaces de sobrevivir", termin贸.