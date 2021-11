Feliciano López: "Podemos plantar cara a cualquiera"

Marcel Granollers: "Si damos nuestro máximo podremos aspirar a todo"

El tenista Feliciano López reivindicó el "alma competitiva" del equipo español antes de comenzar las Finales de la Copa Davis 2021, aseguró que pueden "plantar cara a cualquiera", mientras que Marcel Granollers manifestó que pueden "aspirar a todo" si dan su "máximo nivel" en la pista.

"Este equipo ha demostrado durante muchos años que sabe competir. Creo que en todas las eliminatorias con Sergi hemos tenido bajas y el equipo ha competido. Este equipo tiene alma competitiva y estamos preparados para enfrentarnos de tú a tú contra cualquiera, que para mí es lo mas importante en el tenis", señaló en rueda de prensa.

El tenista español, de 40 años, reconoció que es "durísimo" para el equipo no poder contar con Rafa Nadal para esta importante cita. "Podemos plantar cara a cualquiera y la baja de Roberto nos da pena porque es un jugador importante", añadió también sobre la ausencia de última hora de Bautista, lesionado.

No dudó en elogiar el gran año deportivo de Carlos Alcaraz, que debutará en la competición. "Es realmente impresionante la forma en la que juega, es genial verle jugar, es uno de los que te gusta ver, pero no podría decir una sola cosa buena sobre él. Comportarse así en la pista con 18 años es algo inusual, no he visto muchos jugadores como Carlos en el pasado", alabó López.

Por su parte, el también miembro del equipo español y pareja en el dobles de 'Feli' López, Marcel Granollers, expresó su confianza en los jugadores elegidos por Sergi Bruguera. "Las bajas de Rafa y Roberto son muy importantes, Rafa es el mejor que tenemos y Roberto era nuestro jugador con mejor ránking, pero con el equipo que tenemos estamos convencidos de que somos competitivos. Si damos nuestro máximo, tendremos nivel para aspirar a todo", señaló.

"Con el formato actual, el dobles es igual de importante que los individuales, ya vimos en 2019 que muchas eliminatorias se definían en el dobles. Sabemos que cada punto va a sumar y a partir de ahora Sergi tiene que decidir lo mejor para el equipo porque con los que estamos tiene varias combinaciones", finalizó Granollers.