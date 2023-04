Feliciano López: "Si me dejan jugar con Nadal en el nuevo Bernabéu, ya me puedo morir tranquilo"

El director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, confesó este jueves que moriría "tranquilo" si le dejan "fugan un partido con Rafa Nadal en la inauguración del nuevo Estadio Santiago Bernabéu, prevista para finales de año, al mismo tiempo que celebró que el Masters 1.000 que acoge Madrid sea ya "un evento suficientemente importante para que la gente lo tenga apuntado en su calendario independientemente de quien lo juegue".

"Si me dejan jugar un partido con Rafa (Nadal) en el (nuevo) Bernabéu, yo creo que ya me puedo morir tranquilo", señaló el tenista en un evento organizado por Rodilla, partner del torneo madrileño para los próximos cinco años.

El toledano, de 41 años y madridista confeso, vive en 2023 su última temporada como tenista profesional, por lo que el punto y final de su carrera coincidiría en el tiempo con el futuro estreno del nuevo Santiago Bernabéu. Preguntado por la posibilidad de jugar en el recinto un partido de tenis para cerrar su trayectoria, no dudó en elegir a Rafa Nadal como rival, también seguidor del Real Madrid.

Feliciano López es director del Mutua Madrid Open desde 2017, un cargo que asumió después de pensar "mucho" la decisión. "Yo estaba en activo a pleno rendimiento. Me costó tomar la decisión, pero fue muy acertada, era una oportunidad de crecer en otro ámbitos. Era un poco arriesgado, porque sabía que me afectaría en algo, sobre todo las semanas previas", expresó.

"Tiene sentido que no pueda jugar en Madrid, habría conflicto de interés. Las normas de la ATP no lo permiten, y honestamente me sentiría un poco raro, estoy ya acostumbrado a ir a la Caja Mágica con el rol de responsable del torneo", agregó sobre su ausencia en el cuadro al formar parte de la organización del Masters 1.000 que acoge Madrid.

Feliciano reveló que, cuando el extenista Manolo Santana propuso poner en marcha el evento en la capital, "mucha gente no creía" en el proyecto. "El torneo de Madrid le debe mucho a los madrileños, son parte fundamental, más allá del apoyo institucional", aplaudió el tenista, orgulloso de que el torneo "haya conseguido ser un evento suficientemente importante para que la gente lo tenga apuntado en su calendario, independientemente de quien lo juegue".

"Eso es para mí una de las cosas más destacables, haber conseguido poner al torneo a un nivel en el que los aficionados quieren disfrutar del torneo, más allá de ver a los mejores tenistas del mundo", festejó, al tiempo que puso al serbio Novak Djokovic y los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Nada, este último "si se recupera", como favoritos para ganar el torneo; mientras que en el cuadro femenino se decantó por la polaca Iga Swiatek, "la clara dominadora del circuito".

Corretja: "ver jugar a alcaraz es espectáculo seguro"

Cuando resta poco más de un mes para las elecciones autonómicas y municipales, Feliciano López afirmó que "no" cree que un cambio de gobierno pueda afectar a la organización del torneo. "Desde el primer año ha tenido un apoyo tremendo, el torneo es de los madrileños. Con Manuela Carmena nos sentimos muy apoyados, y con todos los alcaldes. Convencimos a todos los partidos de que el torneo no podía depender de un partido o de otro. La gente de Madrid no perdonaría que su rumbo cambiara dependiendo de quién esté en el Ayuntamiento", reiteró.

Finalmente, abordó la situación actual del circuito ATP Tour, que "es infinitamente mejor en todos los sentidos" que cuando el toledano empezó como profesional. "La ATP es muy exigente en cuanto a los estándares de los torneos, todo lo que el jugador necesita y también a nivel económico, con una subida brutal y meteórica en los premios", aplaudió, negando que el circuito pueda verse afectados por inversores externos, como ocurre en el golf o el pádel.

"Vamos por el buen camino, las amenazas siempre van a estar ahí. El LIV de golf es un circuito legítimo, con una perspectiva distinta, pero yo creo que el tenis va por buen camino y no se va a ver amenazado, al menos a corto plazo, por un proyecto así", apuntó.

Por su parte, el extenista Álex Corretja, conductor del evento celebrado este jueves en Madrid con motivo del nuevo acuerdo de colaboración entre Rodilla y el Mutua Madrid Open, admitió estar "expectante" pero "ilusionado" ante la vuelta a las pistas de Nadal, todavía convaleciente de su lesión en el psoas iliaco de la pierna izquierda.

"El que más quiere volver es él, los demás estamos expectantes, ojalá sea pronto. Se le echa mucho de menos en el circuito, por lo que aporta con su tenis, su forma de ser y su épica constante", manifestó.

Finalmente, elogió la capacidad de Carlos Alcaraz para "gestionar" la "nueva fama" y su "explosividad en la pista". "Ya es un jugador en el que la gente confía mucho y aunque las expectativas estén disparadas, él las asume. Su vuelta a las pistas ha sido fulgurante. Será uno de los grandes atractivos (en Madrid), es un espectáculo seguro verle jugar", concluyó sobre el español.

