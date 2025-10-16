Felipe González admite que todavía duda si hizo lo correcto al no ordenar la voladura de la cúpula de ETA

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha afirmado que a día de hoy aún tiene dudas de si hizo lo correcto al no ordenar la voladura de la cúpula de la banda terrorista ETA a principios de los años noventa. En el documental 'La última llamada' de Movistar que reúne el testimonio de todos los expresidentes vivos y ha sido recogido por Europa Press, González relata que en una ocasión le informaron "muy directamente" de que la cúpula de la banda estaba reunida en el sur de Francia "planificando los atentados".

Fue informado de que los dirigentes de ETA estaban "perfectamente localizados y ubicados" en una casa e incluso se les podía "eliminar", según indica el que fuera jefe del Ejecutivo entre 1982 y 1996. Asegura que dudó y rechazó intervenir por todas las implicaciones que podía tener un acto de ese tipo, realizado además en territorio extranjero. "33 años después vuelvo a pensarlo y vuelvo a tener dudas de si lo hice bien o mal", ha declarado.

El también exsecretario general del PSOE admite que en ese momento tuvo dudas de cuál era su "responsabilidad" y pensó que quizá se podían salvar "50 o 60 vidas" en un momento en el que se producían multitud de atentados de la banda terrorista. "La gente no me perdona que lo dudara, incluso algunos compañeros", apunta, aunque finalmente rechazó intervenir por los efectos que podría acarrear.

NO HABÍA POSIBILIDAD DE DETENERLES

No es la primera vez que González se refiere a este episodio, en el año 2010, en una entrevista en el diario 'El País', ya desveló que tuvo la oportunidad de eliminar a la cúpula etarra, un momento que sitúa entre los años 1989 y 1990.

En ese momento, dijo, que no existía posibilidad de detención y la única opción sobre la mesa era "volarlos a todos juntos" en la reunión. "La posibilidad que teníamos de detenerlos era cero, estaban fuera de nuestro territorio. Y la posibilidad de que la operación la hiciera Francia en aquel momento era muy escasa", indicó en la citada entrevista.

ETA AMENAZÓ CON VARIOS ATENTADOS SIMULTÁNEOS

Por otro lado, en el capítulo dedicado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero --que estuvo en La Moncloa entre 2004 y 2011-- éste relata otro episodio relacionado con ETA, mientras se estaban produciendo negociaciones entre el Gobierno y la banda.

En una de esas reuniones en Oslo (Noruega) en el año 2006 aparece el dirigente del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, Thierry, y desplaza a quien hasta ese momento estaba liderando la negociación de parte de la banda, Josu Ternera. "Un ciclotímico, tan pronto te decía que esto está hecho como te decía, sois como Hitler", no había forma de hablar con él", afirma en el documental el socialista Jesús Eguiguren, que era enviado del Gobierno en esa negociación.

Eguiguren dice que una noche a Thierry le llega un rumor de que el Gobierno quiere romper la negociación y le exige que le ponga al teléfono con Zapatero bajo amenaza de activar una serie de bombas en España al día siguiente. "Me dice que si se rompe la negociación España va a ser un Vietnam", recuerda el socialista vasco. Zapatero rememora que el entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba —a quien informaban los emisarios de Moncloa— le llama a la una de la mañana y le dice que "la cosa está muy complicada, muy mal", pero ambos convienen no rendirse al chantaje y "aguantar". "Creo que es una de las pocas noches que he pasado en blanco completamente como presidente del Gobierno sin dormir nada, ni un minuto", dice el expresidente que, apunta, no se sintió tranquilo hasta pasadas las 9 de la mañana. Posteriormente, ETA rompió la tregua el 30 de diciembre de 2006 con un atentado en la T4 del aeropuerto de Barajas que causó dos muertos.