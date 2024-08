Felipe González sospecha que Maduro busca modificar las actas con un grupo chino y pide verificación

Le consta que la oposición está dispuesta a negociar y reprocha a Zapatero que sea el único del Grupo de Puebla que no pide las actas

MADRID, 6 Ago. 2024 (Europa Press) -

El expresidente Felipe González considera que debería realizarse una verificación del resultado electoral en Venezuela mediante una organización internacional independiente y advierte que debe de hacerse "pronto" porque, según sostiene, el Gobierno de Nicolás Maduro trata de alterar el sistema "acta a acta" mediante un grupo chino.

En declaraciones a Europa Press, el exdirigente socialista dice que le consta que la oposición está dispuesta a negociar la transición con el chavismo porque, asegura, buscan la "reconciliación" y no ajustar cuentas e incluso accederían a "olvidar algunas cosas". Por tanto, no pondrían como condición la salida del país de Maduro y otros dirigentes si se lleva a cabo esta constatación de los resultados.

Además, González reprocha la actitud del también expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo presente en las elecciones del pasado 28 de julio como observador internacional y le acusa de ser el único integrante del Grupo de Puebla que acudió a Venezuela y no exige la revisión de las actas.

El Consejo Nacional Electoral, fiel a Maduro, sostiene que este obtuvo 6,4 millones de votos mientras el opositor Edmundo González Urrutia logró 5,3 millones. Por el contrario, la oposición defiende que, según las actas que logró recopilar, González fue el vencedor con 6,2 millones de votos frente a 2,7 millones para Maduro.

Los especialistas chinos necesitaban tiempo

"Yo solo quiero advertir que el contraste tiene que hacerse por una organización independiente, no dependiente del Estado, de Maduro ni del Gobierno, y que lo haga pronto, porque me temo que están contratando, si no lo han contratado ya, a un grupo especializado en meterse en el sistema y alterar acta por acta, un grupo especializado que viene del lejano Oriente", ha alertado Felipe González.

Advierte así de que hay "unos especialistas chinos" que "parece que están trabajando en la alteración del sistema", aunque para llevarlo a cabo "necesitan tiempo", señala, y por eso el Consejo Nacional Electoral trata de retrasar al máximo la publicación de las actas, tal como está pidiendo buena parte de la comunidad internacional.

En todo caso insiste en que el contraste entre el resultado del voto electrónico y las actas que se derivan de ese voto "debería ser el resultado aceptable por todos" y para que así sea tiene que haber un organismo internacional "independiente" que revise el proceso y "constate exactamente lo que ha pasado". Ese organismo, añade, no puede ser ni el Tribunal Supremo ni el Consejo Nacional Electoral porque están "cooptados" por Maduro. Debe ser "supranacional" y lo deben elegir las partes, apunta.

Supervisión supranacional para "evitar lo peor"

González propone esta vía para "evitar lo peor" y para hacer respetar la voluntad de los ciudadanos aunque piensa que el candidato de la oposición Edmundo González ganó a Maduro "por mucho" a pesar de las "truculencias" llevadas a cabo por el Estado, pues "han hecho lo que han querido con los censos" y han dificultado votar a la mayoría de residentes en el exterior, según apunta.

Considera que es "abrumadora" la demanda popular de recuperación de la libertad y de respeto a la Constitución y considera que Maduro ha perdido el apoyo de los venezolanos porque la riqueza del país se ha reducido en un 80% desde que es presidente. Una "absoluta ineficiencia" en la gestión y una "ruina" del país que provoca que a día de hoy se pague un salario mínimo de "un dólar al día".

González, que tiene línea directa con los líderes opositores, traslada que están dispuestos a negociar con el chavismo la transición hasta la toma de posesión del próximo presidente, que será en enero de 2025. "No con el afán de penalizar, sino lo contrario, de llegar a una reconciliación", señala, para que el que ha ganado gobierne y el que ha perdido pase a la oposición y se prepare para ganar las próximas elecciones. "Hay una propuesta de reconciliación, no de ajuste de cuentas por parte de la oposición", reitera.

No obstante, advierte de que debe terminar la persecución contra la líder María Corina Machado --que fue inhabilitada por el chavismo y a la que quieren "condenar a muerte civil"-- contra el candidato Edmundo González y los más de 1.200 "desaparecidos" tras las elecciones. Por tanto, señala, las dos partes deben poder elegir los miembros de sus equipos para pilotar este proceso de transición.

Pide a lula, petro y amlo que exijan la verificación

Además, lanza un mensaje a la comunidad internacional para que pidan al dirigente venezolano que "cese la persecución" y también le exijan que verifique los resultados con un organismo independiente. Apunta en especial a los líderes de la izquierda iberoamericana, los presidentes de Brasil, Colombia y México, Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, para que "cesen las muertes y la persecución política que ha iniciado el régimen".

Pide lo mismo a Gobierno de Pedro Sánchez y a la Unión Europea y considera que esto es más importante incluso que reconocer a González como presidente, como ha hecho Estados Unidos y varios países latinoamericanos. "Lo que me importa es que exijan que se contrasten los resultados electorales, ese es el punto mínimo, no quiero ir más lejos", señala.

Felipe González también ha lanzado un dardo a Zapatero por su silencio tras las elecciones y ha remarcado que otros dirigentes, también vinculados al Grupo de Puebla como el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández, han exigido la publicación de las actas, pero el expresidente español no lo ha hecho.

No obstante afirma que no tiene intención de confrontar con su compañero de partido y lo que le interesa es el pueblo venezolano y la recuperación de las libertades respetando la Constitución, aunque lanza una advertencia: "Los demás que asuman su responsabilidad" por acudir como observador a unas elecciones cuyo resultado y garantías pone en duda.

Sólo ha dejado entrar a bildu

En este sentido afea que "solo se haya aceptado a Bildu como organización política para estar presente" en el proceso electoral venezolano. "Repito, Bildu, que le dará la razón a Maduro la tenga o no la tenga, de eso no me cabe duda", reprocha.

González dice que Zapatero presume de conocer "mejor que nadie" lo que pasa en Venezuela y le pide que "por favor lo mantenga dentro de un año de dos o de tres" y que después no diga "yo de esto no sabía nada", advierte.

A renglón seguido señala que Maduro tiene ahora una "oportunidad" de entrar en una vida democrática respetuosa con la Constitución de su país pero si no lo hace, apunta, hay otro camino "que conduce a La Haya", en referencia a una posible denuncia contra el líder chavista por violación de derechos humanos.

Maduro tiene una oportunidad para no acabar en 'la haya'

"No estoy proponiéndolo ni deseándolo, lo que digo es que hay un camino de reconciliación nacional aceptando la verdad de los resultados y verificándola con gente independiente y hay otro camino que es una denuncia, que cada día se consolida más, de delitos de violación de derechos humanos y de lesa humanidad", afirma.

Finalmente, señala que la situación en Venezuela también podría perpetuarse y Maduro seguir el camino del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, y además de quitar los derechos constitucionales a los ciudadanos, retirarles también la nacionalidad y convertir en "apátridas" a los que salen del país.

Europa Press