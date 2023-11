"No tenía sentido en el segundo Gran Premio del año"

MADRID, 4 Nov. 2023 (Europa Press) -

El expiloto brasileño de Fórmula 1 Felipe Massa ha desvelado que no obedeció las órdenes de Ferrari durante el segundo Gran Premio de la temporada 2010 en Australia, cuando le pidieron que dejara pasar a su compañero de equipo, el español Fernando Alonso, algo que sí hizo cuatro meses después en Alemania.

"Se podría pensar que es Hockenheim, cuando el equipo me pidió que dejara pasar a Fernando, pero cuento otra que llegó mucho antes, ese mismo año", señaló preguntado por L'Equipe sobre qué orden de equipo le costó más entender. "Estábamos en Australia, en la segunda carrera de la temporada. Empezamos con lluvia pero paró", comenzó a relatar.

En el momento del hecho, el brasileño estaba tercero con Alonso por detrás. "Estaba peleando contra Lewis -Hamilton-. Sólo quedaban cuatro vueltas y el equipo me pidió que dejara pasar a Fernando. Me negué y Fernando acabó cuarto. Nadie supo nada al respecto en ese momento, pero nunca entendí por qué, en el segundo Gran Premio del año, nos dieron instrucciones. Ese día no obedecí. Cumplí con ese tipo de órdenes cuando el título estaba en juego, como con Michael en 2006, pero nada más comenzar la temporada y sin saber qué iba a pasar, no tenía sentido", indicó.

Posteriormente, durante el Gran Premio de Alemania de 2010, el asturiano ganó por delante de Felipe Massa después de que el brasileño cumpliese una velada instrucción de equipo, prohibida por el reglamento, tras escuchar la famosa frase 'Fernando is faster than you' ('Fernando es más rápido que tú').

En otro orden de cosas, Massa dudó sobre cuál fue el mejor piloto contra el que ha tenido que pelear. "No olvides que tuve a Fernando -Alonso- como compañero pero también a Michael -Schumacher-. También tuve que luchar contra Lewis -Hamilton- por el título en 2008. Es difícil elegir sólo uno", manifestó.

Por otra parte, reconoció que la de Brasil 2006 fue su mejor triunfo en el 'Gran Circo'. "Fue mi primera victoria en 'mi' Gran Premio. Acababa de ganar mi primera carrera en Turquía, pero ganar ante tu propia gente para un brasileño es algo enorme. Ese día lo viví como un sueño. Me criaron para admirar a Ayrton -Senna-, aprendí karting en la pista de Interlagos, justo al lado del circuito de Fórmula 1", indicó. "Fui el primer brasileño en ganar allí desde Ayrton, y puedo asegurar que esa victoria hizo ruido en Brasil", añadió.

Por último, habló de algunos de sus peores momentos. "Mi accidente en Hungría en 2009. Nunca es un momento fácil para abandonar a tu equipo incluso aunque no fuera responsable de lo que me pasó. Me sentí debilitado por este episodio y fue un momento difícil. Pero eso no es nada comparado con la muerte de Jules -Bianchi-; aunque en Suzuka -en 2014- todavía estaba vivo, ya no estaba con nosotros. Y esa noche, al ver que mi amigo ya se había ido, fue un momento horrible", finalizó.