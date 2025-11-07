Felipe VI constata el funcionamiento de la Unidad del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en una visita a Cádiz

CÁDIZ, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Su Majestad el rey Felipe VI ha realizado este viernes una visita institucional a la Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo de la Guardia Civil (UFyD), donde ha podido constatar su funcionamiento con un recorrido por las instalaciones de este centro, ubicado en el recinto de Zona Franca de Cádiz.

En esta jornada en la capital gaditana, Felipe VI también ha podido comprobar las capacidades del nuevo buque oceánico multipropósito de la Guardia Civil, el 'Duque de Ahumada', recientemente incorporado al Grupo Marítimo del Estrecho de Gibraltar, ha informado Casa Real en una nota.

A su llegada a Zona Franca, el monarca ha sido recibido por distintas autoridades, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, el teniente general director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas Fernández, el teniente general jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima, Manuel Navarrete Paniagua, el general de brigada de Policía Marítima, Francisco Javier Moscoso Sicardo y el teniente coronel jefe de la Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Luis Carlos Guijo Rodríguez.

Tras el piquete de honores, ha visitado la Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, centro docente de referencia para la especialización marítima dentro del Cuerpo, donde ha asistido a una presentación institucional sobre el Servicio Marítimo y su unidad de formación.

Posteriormente, ha recorrido diversas aulas donde se imparten cursos de actualización y especialización, incluyendo el aula de simuladores, el aula patrón y el aula mecánica, donde se forman tanto guardias civiles como alumnos internacionales, como los 15 senegaleses de la Gendarmería y Policía Militar que actualmente cursan formación técnica.

La visita ha continuado en el taller mecánico, donde se ha mostrado una práctica de motores fueraborda.

Tras firmar en el Libro de Honor y descubrir una placa conmemorativa, su Majestad se ha trasladado al exterior para conocer el buque-aula en seco 'Río Pisuerga', para, a continuación, embarcarse en el nuevo buque oceánico 'Duque de Ahumada'. Allí ha sido recibido por el teniente coronel jefe del Grupo Marítimo del Estrecho, Eduardo Lobo Espinosa, y ha saludado a la dotación del buque.

Durante la visita, se ha realizado una práctica de navegación a bordo de la patrullera 'Río Arlanza', incluyendo una simulación de interceptación de una lancha de narcotraficantes con la embarcación 'Río Tiétar'.

Ya de regreso al buque, ha recorrido sus instalaciones, incluyendo la sala de náufragos, cocina-comedor, camarotes, puente de gobierno, embarcaciones auxiliares, sistemas de vigilancia como el ROV submarino y el dron, y el botiquín-enfermería. El recorrido ha concluido con la firma del rey en el Libro de Honor del buque.

Según Casa Real, el 'Duque de Ahumada' sustituye al 'Río Miño' y refuerza la capacidad operativa del Servicio Marítimo en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, el narcotráfico y la migración irregular, tanto en aguas españolas como en misiones internacionales en el marco de la Unión Europea.

La Unidad de Formación y Doctrina tiene dependencia orgánica, técnica y funcional del Órgano central del Servicio Marítimo y su coordinación técnico-docente se realiza a través del Centro de Perfeccionamiento de la Guardia Civil, bajo la dirección de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil y de la Jefatura de Costas y Policía Marítima.

El centro inculca a sus alumnos, valores intrínsecos a la profesión marinera como son el compañerismo, la capacidad de sacrificio, la lealtad, el respeto y cuidado de la mar y el deber de auxilio. Todo ello enarbolando "el honor" como valor principal del Cuerpo y común a todos los guardias civiles.

Además, la unidad incorpora en todos los planes de estudios de los cursos de acceso a la especialidad Marítima las medidas a adoptar por todos los buques y embarcaciones encaminadas a proteger el medio marino y evitar la contaminación marina.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil está compuesto por casi 150 unidades navales entre buques oceánicos, embarcaciones de altura, patrulleras medias, ligeras y de apoyo. Este servicio está desplegado en las provincias costeras.

Además, existe un despliegue en África occidental con el Destacamento de Senegal, otro en Mauritania y tres Asistencias Técnicas de vigilancia fluvial en Saint Louis y Kaolack (Senegal) y Banjul (Gambia).