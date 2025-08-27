Felipe VI, "desolado" tras ver la "dimensión de la tragedia" de los incendios en Las Médulas: "Hay mucho que hacer"

Carucedo (León), 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El rey Felipe VI ha señalado que ver la "dimensión de la tragedia" de los incendios en el paisaje quemado en el paraje de Las Médulas, en la provincia de León, ha sido "realmente desolador" y ha advertido de que "hay mucho que hacer" por parte de instituciones y personas para "sacar adelante la economía de la zona".

En el marco de su visita al Parque de Las Médulas, el monarca, acompañado por la reina Letizia tras visitar juntos zonas también afectadas por el fuego en la comarca zamorana de Sanabria, ha hecho estas declaraciones ante los medios tras comprobar los estragos en el paisaje desde el Mirador de Orellán.

El Rey Felipe VI ha afirmado que en su visita ha podido ver "claramente" la dimensión de la tragedia de los incendios, como en el caso de Las Médulas, antigua explotación minera de oro romana, Patrimonio de la Humanidad, el fuego originado en la localidad leonesa de Yeres.

Esto mismo le han trasladado los técnicos y las personas afectadas con las que ha podido conversar en el marco de su visita a la provincia de Zamora y a la de León, donde, pese a los efectos del fuego, le han trasladado también "esperanza en el futuro".

En estas conversaciones, los reyes han podido conocer "cómo han vivido" los afectados los incendio y "entender cómo ven el futuro", así como "qué necesidades" tienen tras esta experiencia "impactante", tal y como ha explicado el propio Felipe VI.

"Hay mucho que hacer, mucho esfuerzo, muchas personas e instituciones que tienen que remar en un común propósito para sacar adelante la economía de la zona", ha aseverado el Rey al respecto.

En su visita a Las Médulas, los monarcas han podido conocer, asimismo, las tareas desarrolladas por la extinción del fuego y, tras su parada por el Mirador de Orellán, se han reunido con los alcaldes de las localidades afectadas en el entorno de Las Médulas, quienes les han detallado el impacto de los incendios en la comarca de El Bierzo.

Los vecinos de la zona han acudido también al paraje para poder ver a los reyes. Entre ellos, un grupo ha portado un cartel que rezaba 'Las Médulas os esperan, las cuevas y muchos castaños se han salvado... el comercio local os necesita'.

Junto a Felipe VI y Letizia, han realizado la visita el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco.