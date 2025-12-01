Felipe VI destaca que la permanencia de las instituciones es el "mayor aval de su prestigio y el reflejo de su utilidad"

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El rey Felipe VI ha resaltado la importancia que tiene la permanencia de las instituciones, como "aval de su prestigio y reflejo de su utilidad" con motivo de la celebración el próximo año del V Centenario del Consejo de Estado.

"Las instituciones permanecen", ha señalado el monarca durante el acto de constitución del pleno de la comisión que preparará la conmemoración del centenario, y aunque su permanencia no es "ni su objetivo ni su razón principal", ha admitido, "acaba convirtiéndose en el mayor aval de su prestigio, el mejor reflejo de su utilidad".

Felipe VI ha incidido en la importancia de conmemorar el centenario de esta institución, creada por Carlos I en 1526 y que es "tan singular, antigua y actual", y poder celebrar la aportación que ha realizado "a nuestra historia y a nuestro presente y por extensión, el valor de las instituciones como cauce de nuestra convivencia democrática".

El Rey ha lamentado que la "riqueza" de lo que ha hecho a lo largo de la historia "pasa a menudo desapercibida al conjunto de la ciudadanía" pese a tratarse del "consejo más antiguo de Europa" y muy probablemente de todo el mundo.

Como ejemplo de ese "déficit de conocimiento" ha puesto como ejemplo su propia experiencia y que cuando visitó el Consejo de Estado cuando estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid "era un gran desconocido" y constituyó "un descubrimiento".

Por ello, ha considerado que el centenario será una "oportunidad para recordar el papel del Consejo en la consolidación de nuestras libertades democráticas" de cuyo inicio, "por una afortunada proximidad de efemérides", se está conmemorando este año su cincuentenario.

En este sentido, ha pedido a los miembros de la comisión que apuesten por un programa didáctico porque, ha sostenido el rey, "explicar algo, en tiempos tan trepidantes como los nuestros, es un desafío enorme y complejo".

A veces, ha señalado don Felipe, "la actualidad absorbe tanta atención que la memoria se diluye" de ahí el que, ha añadido, la comisión "puede contribuir a ese tan necesario ejercicio de memoria colectiva".

Asimismo, ha pedido que el programa "cuente con representantes de todos los sectores e incorpore la dimensión europea e iberoamericana" y "llegue a todos y lo haga con el lenguaje que más y mejor se entienda: el lenguaje claro e inclusivo, que es otro de los grandes retos del mundo del derecho en su relación con la ciudadanía".