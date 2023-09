El rey de España, Felipe VI, ha presidido este domingo en la Finca Cortesín, en el municipio malagueño de Casares, la ceremonia de clausura de la Solheim Cup 2023, el mayor evento golfístico femenino del mundo, en el que la selección de jugadoras de Europa se ha impuesto a las de Estados Unidos.

Desde la organización del evento, a través de un comunicado, han destacado que la presencia del rey en la jornada final de la Solheim Cup "representa una muestra más del respaldo de la Familia Real al deporte en general y al golf femenino en particular, ya que, así mismo, S.M. la Reina ostenta la presidencia de honor de la Solheim Cup 2023".

Acompañando al rey durante la disputa de la última jornada, y en el acto de clausura también han asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente de la Diputación provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

Felipe VI ha entregado el prestigioso trofeo a las jugadoras europeas, de entre las que ha destacado la española Carlota Ciganda, toda vez que ha dado el punto necesario para la victoria.

"Jugar en España, ante tu público, en suelo español, y que coreen mi nombre, es realmente increíble, muy especial y algo que no olvidaré", ha asegurado la jugadora pamplonesa, que ya tiene en su haber ser campeona cuatro veces de la Solheim.

La Solheim Cup es un trofeo bienal de golf que enfrenta a los equipos femeninos de jugadoras profesionales de Europa y EE. UU. La iniciativa para esta competición partió de Karsten Solheim, fabricante de artículos de golf.

