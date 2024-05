Felipe VI, Sánchez, Aragonès y Feijóo acudirán a la 39 Reunió Cercle d'Economia sin coincidir

Las sesiones, que coinciden con el comienzo de la campaña de las europeas, se centrarán en la geopolítica y la productividad

BARCELONA, 18 May. 2024 (Europa Press) -

La 39 Reunió del Cercle d'Economia, que se celebrará del 22 al 24 de mayo en el Palau de Congressos de Catalunya, contará con la presencia del rey Felipe VI; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque no coincidirán.

También participarán el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que compartirá con Aragonès y el presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, la apertura de las jornadas el miércoles 22 a las 16 horas.

El encuentro coincidirá con el inicio de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo y se celebrará diez días después de los comicios al Parlament de Catalunya.

El encuentro se centrará en la productividad y la geopolítica, bajo el título 'El mundo a prueba. Estrategias para impulsar la productividad y el bienestar en tiempo de cambio'.

El director general del Cercle d'Economia, Miquel Nadal, explicó que la narrativa de la jornada pretende poner sobre la mesa la "contradicción" en la que se encuentran Catalunya y el conjunto de España desde el punto de vista económico.

Según él, en los grandes agregados la economía va "indudablemente bien", pero que hay señales que alertan de problemas importantes, especialmente en productividad.

Felipe vi

El Rey entregará el jueves 23 al mediodía el Premio Cercle d'Economia a la Construcción Europea a los cofundadores de BioNTech, Ugur Sahin y Ozlem Tureci, por el descubrimiento de la primera vacuna contra el Covid-19.

El mismo día, a las 10 horas, Cuerpo participará en un diálogo con la vicepresidenta de la entidad Teresa Garcia-Milà, mientras que a las 19 horas será Feijóo el que asista al evento, en un encuentro con Guardiola.

Sánchez, por su parte, clausurará las jornadas en un diálogo, también con el presidente de la entidad, el viernes a las 13.15 horas.

El Cercle d'Economia inició en 2023 una nueva estrategia que prevé una menor presencia de políticos y que, en todo caso, su participación sea más una conversación que un discurso.

Miércoles 22

Tras la inauguración, la rectora del College of Europe, Federica Mogherini, pronunciará la conferencia titulada 'Europa, quo vadis'.

Después, el director general adjunto y director de Estudios del European Policy Centre, Janis Emmanouilidis, y el director en Alemania de Eurasia Group, Jan Techau, participarán en la mesa redonda 'Europa, unas elecciones determinantes'.

Más tarde, el columnista del 'Washington Post' Eugene J. Dionne y la directora de la versión en inglés de 'Haaretz', Esther Solomon, hablarán sobre 'El interrogante Trump', y finalmente se entregará el Premio José Manuel Lara a la Ambición y el Propósito Empresarial.

Jueves 23

El jueves 23 empezará con la mesa redonda 'La educación como palanca para la productividad', con el director de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher; la rectora de la UOC, Àngels Fitó, y el vicepresidente y director general del negocio de impresión 3D y director general del campus de HP en Barcelona, Ramon Pastor.

Tras el diálogo con Cuerpo --a las 10 horas--, la ceo de Emea, Distribución Bancaria y responsable global de Sostenibilidad de Grupo Zurich, Alison Martin; la ceo de Vueling, Carolina Martinoli, y el ceo de Cellnex, Marco Patuano, participarán en la mesa redonda 'Los retos de la sostenibilidad para la economía y la empresa'.

Más tarde, el Physician-in-Chief en The Mount Sinai Hospital, Valentí Fuster; el director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, Josep Tabernero, y la responsable de investigación ocular de Spark Therapeutics, Virginia Haurigot, realizarán la mesa redonda 'Retos de la medicina del futuro: oportunidades, sostenibilidad y ética'.

Después de la entrega del Premio a la Construcción Europea y ya por la tarde, el catedrático en Economía Xavier Sala-i-Martin pronunciará la conferencia 'IA: un reto empresarial'.

Seguirá la mesa redonda 'La urgencia de la simplificación administrativa', con el catedrático de Ciencia Política Víctor Lapuente; la presidenta de Airef, Cristina Herrero, y la 'country head' de Hines Spain, Vanessa Gelado.

Tras una pausa, la copresidenta del Órgano Consultivo de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de la ONU Carme Artigas, el catedrático de Inteligencia Artificial Ulises Cortés, y la ceo de Alinia, Ariadna Font, debatirán sobre 'La inteligencia artificial al servicio de la productividad'.

Viernes 24

El último día de las jornadas, el viernes 24, empezará con la mesa redonda 'Empresa familiar europea, presente y futuro', con la presidenta del Comité de Accionistas y el Consejo de Supervisión de Henkel, Simone Bagel-Trah, y el presidente y director ejecutivo del Grupo Zegna, Ermenegildo Zegna.

A las 10 horas se realizará un diálogo con el ex primer ministro italiano y autor del informe 'Empowering the single market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU citizens', Enrico Letta.

El ceo de Inditex, Óscar García Maceiras; el presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, protagonizarán la mesa redonda 'Ejes clave para la productividad empresarial', antes de un diálogo entre el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri.

Europa Press