Femke Bol pasa fácilmente a semifinales de 400 m vallas en el Mundial

La estrella neerlandesa Femke Bol se clasificó este lunes a semifinales al ganar fácilmente su serie de primera ronda de 400 metros vallas en el Mundial de atletismo de Tokio.

Bol, defensora del título, es la gran favorita de esta prueba en ausencia de la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, plusmarquista mundial y campeona olímpica, que prefirió concentrar al 100% su esfuerzo en los 400 metros planos.

Relajando su esfuerzo en el tramo final, Bol, bronce olímpico en 2024, firmó este lunes un tiempo de 53 segundos y 75 centésimas, limitándose a cumplir el trámite.

La estadounidense Jasmine Jones (53.18) y su compatriota subcampeona olímpica Anna Cockrell (53.63) firmaron los dos mejores tiempos del global de la primera ronda.

Se clasificó también para semifinales la panameña Gianna Woodruff, tercera de su serie con un tiempo de 54.60 y undécima más rápida en el global de las 24 semifinalistas.

Las semifinales de los 400 metros femeninos están programadas el miércoles y la final el viernes.

