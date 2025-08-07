FEMP prevé firmar un convenio con Inclusión para que ayuntamientos sean un factor activo en la integración de migrantes

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna, ha anunciado que prevén firmar un convenio con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que los ayuntamientos puedan ser un "factor activo" en la integración de la población migrante.

"Tenemos previsto firmar un convenio. ¿Por qué? Porque la integración de los inmigrantes es esencial y en esa tienen que jugar un papel importante los ayuntamientos", ha asegurado en rueda de prensa en la sede de la FEMP, donde ha presentado junto con el director general de Tráfico, Pere Navarro, el balance de siniestralidad vial en vías urbanas 2024.

En este sentido, el secretario general de la FEMP ha destacado el papel del Estado, "como principal responsable de la política inmigración", para que "pilote" la política migratoria y "llegue a acuerdos con todas las comunidades autónomas y también con los municipios".

Precisamente, este lunes 11 de agosto el Gobierno empezará el traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo con ocho derivaciones a la Península. Estos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio.