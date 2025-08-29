Fenerbahçe anuncia que Mourinho no seguirá como DT

29 ago (Reuters) - El contrato de José Mourinho con el Fenerbahçe ha sido rescindido de mutuo acuerdo, anunció el viernes el club turco, poniendo fin anticipadamente a la etapa del técnico portugués en Estambul dos días después de que su equipo cayera eliminado de los playoffs de la Champions League ante el Benfica.

Mourinho, de 62 años, se hizo cargo del Fenerbahçe en julio de 2024 tras dejar la Roma de Italia. Un comunicado del club, que persigue su primer título de la Superliga turca desde 2014, indicó que habían "acordado mutuamente rescindir" el contrato con Mourinho.

El exentrenador de Chelsea, Real Madrid y Manchester United fue recibido por miles de aficionados cuando llegó a Estambul a principios del verano boreal pasado, lo que generó expectativas de acabar con el dominio reciente del Galatasaray.

La temporada pasada, el Fenerbahçe terminó a 11 puntos del campeón de liga, Galatasaray, que también eliminó al equipo de Mourinho de la Copa de Turquía, y su aventura en la Europa League terminó en octavos de final, tras caer en penales ante el Rangers.

El irregular inicio de temporada del Fenerbahçe y el no haber podido avanzar más en Europa pusieron en aprietos a su técnico.

El equipo de Mourinho empató 0-0 en casa ante Benfica en la ida de la ronda de play-offs, pero la derrota 1-0 del miércoles en Portugal supuso la eliminación del Fenerbahçe de la Europa League.

El club no ha anunciado ningún sucesor.

La estancia de Mourinho en Turquía se ha visto empañada por la polémica. En abril fue sancionado con tres partidos por agarrar de la nariz al entrenador del Galatasaray al final de un derbi.

En febrero, el Galatasaray acusó a Mourinho de "declaraciones racistas" después de que dijera que el banquillo del equipo local había estado "saltando como monos" tras un empate a cero en la Superliga.

Mourinho fue sancionado con cuatro partidos, que luego se redujeron a dos, por declaraciones despectivas y ofensivas hacia el árbitro y acusaciones de caos y desorden en el fútbol turco tras ese partido.

El impresionante currículum del entrenador portugués incluye títulos en la Liga de Campeones con el Porto y el Inter de Milán, donde ganó el triplete, además de tres títulos de la Premier League con el Chelsea. Su último trofeo fue la Conference League con la Roma en 2022. (Reporte de Oben Mumcuoglu y Mirac Eren Dereli en Gdansk. Editado en Español por Manuel Farías y Javier Leira)