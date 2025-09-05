Feníe Energía mejora su 'rating' a 'BBB-' y alcanza el "grado de inversión"

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

Feníe Energía, comercializadora independiente, ha comunicado que ha mejorado su calificación crediticia tras la revisión realizada por la agencia europea independiente de 'rating' ESG, EthiFinance, pasando de 'BB+' a 'BBB-', asimismo, la compañía alcanza el "grado de inversión", un grupo de calificaciones que implica bajo riesgo de impago y que abarca desde 'AAA' hasta 'BBB-'.

Según la compañía, la subida del 'rating' se explica por la mejora del perfil financiero de la empresa tras el cierre del ejercicio 2024, ya que en este periodo Feníe Energía logró un CFO de 19,9 millones de euros, redujo su deuda financiera neta (0,9 millones de euros frente a los 13,9 millones de 2023) y obtuvo ratios que reflejan una posición de "bajo apalancamiento" y "elevada capitalización".

De acuerdo con la empresa, estos datos muestran una posición financiera "robusta", especialmente en el sector de la comercialización de energía, asimismo, EthiFinance también ha hecho una valoración favorable de la gestión estratégica y la política financiera de la compañía como elementos que han contribuido a la mejora del 'rating'.

En concreto, EthiFinance ha valorado la política ESG con una puntuación ESG de entre 1 y 1,5, lo que, según la energética, ha contribuido a mejorar su calificación financiera.

"En un entorno exigente como el actual, haber logrado reducir nuestra deuda neta a niveles negativos y mantener una elevada generación de caja operativa es un claro indicador de la solidez de nuestro modelo de negocio y de la confianza que genera nuestra propuesta a largo plazo", ha indicado la directora general de Feníe Energía, Paula Román.