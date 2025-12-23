Fergus Group suma su séptimo hotel en Cataluña con la incorporación del Santa Susanna Resort

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - Fergus Group, la compañía hotelera propiedad del empresario mallorquín Pep Cañellas, ha anunciado la incorporación del Santa Susanna Resort Affiliated by FERGUS, un establecimiento de tres estrellas ubicado en la costa del Maresme (Barcelona).

Con esta operación, el grupo alcanza los siete hoteles en Cataluña y un total de 35 en España, consolidando la región como su segundo mercado más relevante tras Baleares.

El nuevo activo, que operará bajo la línea 'Affiliated' a partir del próximo 12 de enero, cuenta con 214 habitaciones, parque acuático infantil, servicio de todo incluido, piscinas exteriores, zona fitness y pistas deportivas.

Según ha informado la compañía en un comunicado, el acuerdo busca aplicar un modelo de gestión eficiente, "optimizar el valor del alojamiento y contribuir al desarrollo de la economía local".

El presidente ejecutivo de Fergus Group, Pep Cañellas, ha destacado que este movimiento representa un paso más en su estrategia de expansión en Cataluña, "una región prioritaria para nosotros por su reconocida posición como destino turístico vacacional a nivel internacional".

APUESTA POR EL MERCADO CATALÁN

Desde su entrada en el mercado catalán en 2022, el grupo mallorquín ha mantenido un crecimiento sostenido con activos en Lloret de Mar, Pineda de Mar y L'Ampolla, a los que se sumará próximamente una apertura prevista en Sitges.

La estrategia de la cadena se centra en la regeneración turística mediante el reposicionamiento hotelero y la diversificación de la oferta en zonas de playa. Cañellas ha subrayado que, aunque Cataluña y Baleares son regiones distintas, ambas son "referentes indiscutibles" del turismo español.

"Desde nuestra visión de reposicionamiento hotelero, queremos preservar esa esencia que las define, a la vez que impulsamos un modelo turístico adaptado a la realidad actual. Apostamos por una propuesta renovada, profesionalizada y capaz de generar valor para todos", ha concluido el presidente del grupo.