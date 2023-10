Hong kong--(business wire)--oct. 31, 2023--

Organizada por el Consejo de Desarrollo del Comercio de Hong Kong (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC), la 31. a edición de la Feria Internacional de Óptica de Hong Kong se celebrará del 8 al 10 de noviembre de 2023 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong. Las ferias volverán a realizarse con el modelo híbrido EXHIBITION+, complementado por «Click2Match», una plataforma en línea inteligente de concertación de negocios que funcionará del 1 al 17 de noviembre, que ofrecerá una plataforma cómoda y eficiente para que los comerciantes se conecten.

Organizada por el Consejo de Desarrollo del Comercio de Hong Kong (HKTDC), edición 31 de la Feria Internacional de Óptica de Hong Kong se celebrará del 8 al 10 de noviembre de 2023 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong. (Foto: Business Wire)

Enlace de registro de compradores: https://bit.ly/40hZ4e5

La feria, que este año acogerá a unos 700 expositores, feria incluye pabellones colectivos que representan a Italia, Japón, Corea, Taiwán, Visionaries of Style (VOS) y la Asociación de Fabricantes Ópticos de Hong Kong (Hong Kong Optical Manufacturers Association, HKOMA). El pabellón de China continental reunirá a expositores de Yingtan (provincia de Jiangxi), Danyang (provincia de Jiangsu), Wenzhou (provincia de Zhejiang) y Shenzhen (provincia de Guangdong).

En la destacada Brand Name Gallery se expondrán unas 200 marcas conocidas de todo el mundo. Entre las marcas que se presentan por primera vez figuran ANNA SUI (EE. UU.), agnès b (Francia), Gold and Wood (Francia), Santa Monica (Japón), TED BAKER (EE. UU.), LASH (Corea), así como marcas internacionales de prestigio que regresan, como MINIMA (Francia) y STEPPER (Alemania), etc. Cabe destacar que se celebrarán desfiles de modelos profesionales para mostrar las diferentes perspectivas estilísticas de sus productos.

Asimismo, no faltarán a la cita marcas de Hong Kong como BIG HORN y bTd, entre otras. La HKOMA instalará una galería de diseños de gafas bajo el lema «Promoción de las gafas innovadoras más destacadas de Hong Kong» para promocionar los diseños creativos de gafas de ese país y los elementos de tecnología 3D que los componen.

Como la demanda de gafas inteligentes sigue creciendo en el mercado mundial, la nueva zona «Smart Eyewear» de este año responde a este auge. El expositor Solos Technology Limited (de Hong Kong) y el estadounidense Zulu Inc. mostrarán sus últimas novedades en gafas inteligentes. La edición 2023 también incluye otras zonas temáticas, en las que se expondrá una amplia variedad de productos, desde gafas profesionales, accesorios, monturas, lentes e instrumentos de diagnóstico hasta instrumentos de optometría.

Por otra parte, las ferias introducirán también el «Scan2Match», que permite las conexiones entre usuarios «offline-online». A través de la aplicación HKTDC Marketplace, los compradores pueden escanear los códigos QR de los expositores para marcar a sus favoritos, consultar la información de los productos y el plano electrónico, y chatear con los expositores incluso después de la feria para continuar el proceso de compra.

Doris Cheng

Tel.: (852) 2240 4606

Correo electrónico: doris.py.cheng@hktdc.org

