Ferland Mendy vuelve a lesionarse, esta vez en el bíceps femoral

Sólo seis días después de reaparecer, el defensa francés Ferland Mendy se volvió a lesionar, anunció este martes el Real Madrid, que no...

Ferland Mendy vuelve a lesionarse, esta vez en el bíceps femoral
JOSEP LAGO - AFP

Solo seis días después de reaparecer, el defensa francés Ferland Mendy se volvió a lesionar, anunció este martes el Real Madrid, que no reveló el periodo de recuperación.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha", señaló la entidad madridista en un comunicado.

El jugador galo, que se sometió este martes a una resonancia, pasó siete meses de baja debido a una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho durante la pasada final de Copa del Rey, que ganó el Barcelona.

Mendy, que volvió a pisar un terreno de juego en la victoria de su equipo ante el Olympiacos (4-3) en Liga de Campeones el 26 de noviembre, se perderá por tanto el choque ante el Athletic Bilbao el miércoles y, probablemente, no regrese a la competición hasta el próximo año.

